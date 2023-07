Subvencionitis aguda

Cuando a los políticos les faltan ideas, se sacan de la manga subvenciones. Como la lideresa de Sumar, Yolanda Díaz, que se ha inventado una “ayuda” de 20.000 euros para los jóvenes de 18 años que recibirían al cumplir los 23. Independientemente del nivel de renta familiar. Se desconoce si semejante regalo sería para todos los cumpleañeros o no. ¿De dónde saldría el dinero? De los impuestos. No son los 400 euros del bono cultural, ni los descuentos para viajar en verano... Son 20.000 euros por dieciochoañero. Cuando las encuestas preelectorales no van todo lo bien que cabría esperar, nada mejor que tirar de los presupuestos. Es decir, de los impuestos. Porque al final, la fiesta de los políticos la pagamos los ciudadanos de a pie. No solo los “ricos” que dice Díaz. Familias que acaban pagando con sus impuestos los 20.000 euros a sus hijos de 18 años. O a los del vecino. Y todavía no ha empezado la campaña electoral.