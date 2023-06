Multas en Sarriguren

No pensaba tener que escribir esta carta porque después de las multas en los coches hice una nota de reclamación al Ayuntamiento de Sarriguren e, inocente de mí, cuando vi que pasaban los días sin noticias creía que habían tenido un poco de sentido común y dignidad y las habían anulado - que era lo que había solicitado-. Pero lejos de contestar a la reclamación hemos recibido la notificación para pagar las multas.

Los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo día en el que se celebraba la primeras comunión de una nieta en la Iglesia de Sarriguren. Allí fuimos con tres coches desde Funes los abuelos, una persona minusválida y otros familiares; cuando llegamos a la Iglesia -era la primera vez que íbamos allí y estaba lloviendo a jarros- enfrente hay una zona adoquinada en la que ya había algunos coches aparcados y en la que no vimos ninguna señal de prohibición, y por eso ahí dejamos los tres coches ya que era una zona que no entorpecía ni osbtaculizaba para nada ni el tráfico ni el paso de peatone. Además que solamente iba ser una hora, lo que duraría la misa, por lo que pensamos que no habría ningún problema. Cuál fue nuestra sorpresa al salir de misa que aun seguía lloviendo cuando nos encontramos los 25 ó 30 coches con sendas multas cada uno apenas legibles porque estaban empapadas y según se podía deducir era por estar aparcados en la acera y por un importe de 200 euros que de alguna manera nos amargaron un día de fiesta y de celebración en familia - porque parece que se hizo a mala uva-.

Aunque en el caso de que hubiéramos infringido alguna norma, dada la situación que era, con una Iglesia abarrotada lloviendo sin parar con muchas personas mayores y para una hora creo sinceramente que el Ayuntamiento, por sentido común y porque es su deber velar porque en estas celebraciones se den facilidades para que sea una fiesta para pequeños y mayores, debería haber tomado cartas en el asunto y haber dejado sin efecto unas multas totalmente injustas y desproporcionadas. Si lo quieren entender, todavía están a tiempo de rectificar