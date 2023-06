"Primera ronda en falso"

Finalizada la primera ronda de consultas para la investidura a la presidencia del Gobierno de Navarra, se constata que todavía no hay un nombre entre los candidatos que reúna los votos suficientes, y que su elección se demorará más allá del 23 de julio -hasta Barkos acusa a Chivite de no querer cerrar el pacto de gobierno antes de dicha fecha-. A pesar de la falta de entendimiento expresada por las fuerzas llamadas a repetir un gobierno alrededor de la candidata socialista, con Bildu como actor necesario, no parece que haya una alternativa viable mientras el PSN opte por gobernar al lado el nacionalismo vasco. Así que los órdagos tanto del PSN, como de Geroa Bai y Bildu, son pura estrategia partidista. Chivite contará con los votos de Geroa Bai y Contigo Navarra, además de la abstención de Bildu, con quien tendrá que hablar para seguir presidiendo el Gobierno foral. Después del 23-J.