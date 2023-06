Es lo de toda la vida, perfectamente resumido en el lema “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Sobre fondo azul y rojo. De la sanción que le viene a Osasuna por una etapa negra de hace una década puede haber distintas opiniones; pero la justicia o injusticia va a depender de la vara de medir que elija la UEFA. Muy corta para unos y muy larga para otros. Por qué si no, tanta rapidez con Osasuna y tanta parsimonia y manga ancha con el Barça. Y entre Rubiales y Tebas, Tebas y Rubiales, la casa sin barrer. A Osasuna no le interesan sus guerras. Reclama, al menos, neutralidad. Que si la UEFA no le invita al equipo rojillo por algo que pasó hace diez años, el “més que un club” catalán siga la misma senda por lo ocurrido a lo largo de diecisiete largos años. Y aunque Ceferin no sepa quién es Sabalza, el club que preside merece el mismo tratamiento que el que dirige Laporta y sus palancas.