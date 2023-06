"Osasuna: el sueño de Europa, cada vez más negro"

La participación de Osasuna en la Conference League de la próxima temporada se antoja cada vez más complicada. Después de varios días de incertidumbre y una doble prórroga que había alimentado las esperanzas en el club rojillo, a primera hora de la tarde de ayer se conocía que los inspectores de la UEFA han aconsejado finalmente que Osasuna no participe en la próxima edición de la Conference League. La decisión viene motivada por los amaños de partidos en los que ex directivos de la entidad rojilla se vieron implicados en la temporada 2013-2014. Se abre así un procedimiento disciplinario al club que tiene previsto presentar las correspondientes alegaciones al Comité de Apelación en los próximos días. La temporada global más exitosa en lo deportivo de Osasuna se ve salpicada de la peor manera, veremos si definitivamente, por las irregularidades cometidas por ex mandatarios del club, sentenciadas ya por el Tribunal Supremo. Poco le ha importado a la UEFA, en una actitud difícil de entender, que el propio Supremo exculpara a Osasuna de toda responsabilidad penal y que fuera el club precisamente parte activa y fundamental en la colaboración para esclarecer los hechos. Como tampoco se entiende el escaso apoyo al club de los principales organismos del fútbol español. Máxime cuando desde la UEFA vienen a proponer sancionar unos hechos por los que en las competiciones nacionales no se ha entendido en todo este tiempo que Osasuna como entidad tuviera que penar. Los organismos españoles, empezando por la RFEF, saben mejor que nadie el esfuerzo que viene realizando la entidad rojilla desde 2015 para superar una deuda galopante y recuperar el buen nombre del club, llevándolo hasta su situación actual. Osasuna hará bien en defenderse y llegar con sus alegaciones hasta las últimas instancias para tratar de evitar perder en los despachos lo que lícitamente se ha ganado en el campo.