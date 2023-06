El gran problema que emerge estos días para la configuración del Gobierno foral es si las reuniones son “a dos” o “a tres”. Como si a los ciudadanos les importase algo. Chivite, Barkos y compañía tendrían que estar preocupados por las familias que no llegan a fin de mes; por quienes se ahogan con los incrementos de la hipoteca; por la incertidumbre que supone no saber qué va a pasar con la fábrica de baterías; por la falta de viviendas; por el futuro de los jóvenes; por la soledad de los mayores... Y los políticos discutiendo si “a dos” o “a tres”. En realidad lo que todos quieren saber, antes de arrancar, es cuántas consejerías le va a tocar. Ya han demostrado en esta legislatura que si hace falta convertir direcciones generales en departamentos, se hace. Trece consejerías. Por dinero no va a quedar. Más de 20 millones de sobrecoste ha supuesto la estructura de gobierno para contentar a todos los socios en estos cuatro años.