El PSN se retrata en Pamplona

El Partido Socialista de Navarra tiene por delante el desafío de propiciar gobiernos municipales alejados de radicalismos, como los encarnados por EH Bildu, o bien mirar hacia otro lado y permitir que la izquierda abertzale se haga con las alcaldías de numerosos ayuntamientos. El de la capital navarra es el ejemplo más simbólico. La candidata socialista, Elma Saiz, ha venido manifestando durante la campaña y después de las votaciones del pasado domingo, que no facilitará la alcaldía ni de UPN -la lista más votada- ni de Bildu, y se postula ella para alcaldesa, requiriendo el apoyo de Geroa Bai y Contigo Navarra. Obvia adrede nombrar a Bildu, pero los socialistas saben perfectamente que los ocho votos que sumarían con sus socios de gobierno no son suficientes para alcanzar la alcaldía de Pamplona, y necesitarían también el respaldo de la izquierda abertzale para su elección y gobernar los próximos cuatro años. El candidato de Bildu, Joseba Asiron, ya ha advertido que “nadie elucubre con terceras vías”. La debacle electoral del PSOE en España ha tenido que ver, entre otras cuestiones, por hacer ver como normales alianzas indignas con formaciones legales, pero sin el debido recorrido democrático. Por ello, insistir en el error no conlleva ningún beneficio para el PSOE, al contrario, quien se aprovecha de esta circunstancia son los liderados por Otegi. El foco está en Pamplona, pero no es el único. Ayuntamientos importantes como Estella o Sangüesa, donde ganaron UPN y la AISS, con Bildu en segundo lugar, dependen de la decisión de los socialistas. El hecho de que el presidente Sánchez haya adelantado las elecciones generales al 23 de julio puede tener alguna incidencia en la política de pactos del PSN, pero no debería ser el motivo de sus decisiones, sino la coherencia ideológica y unos valores éticos que al menos en otros tiempos tenía el Partido Socialista y no los traicionaba por intereses partidistas.