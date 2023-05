Las listas de Bildu

“El objetivo de ETA cuando inició en los años 60 su campaña armada no era la victoria militar sobre la fuerza enemiga, algo impensable dada la absoluta desigualdad entre las partes. El objetivo siempre fue político” (Mikel Etxebarría Iztueta, asesino del taxista Fermín Monasterio Pérez el 9 de abril de 1969, ‘En términos’, Gara, 9/02/2012).

En estos días en los que muchos nos indignamos por la inclusión en las listas electorales del partido Bildu de terroristas de ETA que fueron condenados por perseguir a sus adversarios políticos hasta llegar a su asesinato, me resulta instructivo y clarificador releer el libro de Rogelio Alonso, La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA (Edit Alianza, 2018). En su muy documentada investigación nos va mostrando cómo ese final constituyó, parafraseando a Hanna Arendt, una “mentira política organizada” que encubre graves negligencias y errores políticos y donde se trata de falsear y marginar la memoria de las víctimas y amenazados por ETA. Es fundamental tener siempre presente que nuestro deber ético social y personal es con las víctimas. A quienes han practicado la extorsión y el asesinato no les debemos nada y mucho menos tenemos que darles premios por haber dejado de practicar aquello que los demás no hicimos nunca. Las listas electorales de Bildu pueden ser legales, pero moralmente rechazables aunque tampoco son ninguna novedad en el proceder de este partido, el mismo dirigente Arnaldo Otegui ya fue condenado por su pertenencia a ETA. Bildu puede ser defendiendo su proyecto político prescindiendo de quienes han practicado el terrorismo, como un centro educativo puede seguir realizando sus funciones aunque por ley y sentido común prescinda de profesores pederastas. Si Bildu no lo hace será porque sigue considerando que el paso por el terrorismo es un modo de hacer carrera en la política.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que los cargos electos no se deben solo a sus electores, se deben al conjunto de la sociedad. Es toda la sociedad la que contribuye a su salario y la que pone a su disposición las instituciones que son patrimonio común. En The Objective, le preguntan a Richard Malka, abogado en la causa por la matanza de Charlie Hebdo: “¿Le preocupan las listas de Bildu?”. Y responde: “Lo que me preocupa es qué hacen los demás con Bildu”. Richard Malka nos da una clave para estas próximas elecciones, Bildu hoy por hoy nos ha dado sobradas muestras de cuáles son los fundamentos de su proyecto político, con nuestro voto podemos favorecer o impedir que ese proyecto se realice. Ningún partido político tiene la obligación de pactar nada con aquellos que tienen un comportamiento inmoral, si lo hacen y les votamos estamos favoreciendo el avance de ese comportamiento en la sociedad.

José María López de Mendiguren Anuncibay