Erripagaña, de todos y de nadie

De repente, Erripagaña también existe. Como Teruel. Pero corre el riesgo de que tras el 28-M, vuelva a desaparecer en medio de la torre de babel de Pamplona, Burlada, Huarte y Egüés. Como otros tantos espacios urbanos olvidados. Han pasado cuatro años y otros cuatro anteriormente y los partidos políticos y grupos municipales, se han acordado de este barrio, de no se sabe qué municipio, para enfrentarse en debates partidistas y arreglar más bien poco. Ahora, la campaña electoral les ha activado para prometer lo que no han hecho durante estos años. Grupos de trabajo, un centro de salud, una escuela, viviendas... Harían falta elecciones cada año, para que a los ciudadanos no se les olviden las promesas de los políticos y puedan castigarles en las urnas por cada uno de los engaños de la campaña. Cuatro años son demasiados y tendemos a ser indulgentes y olvidar. Erripagaña ha sufrido ser de todos, porque no es de nadie.