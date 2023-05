"Motivos convincentes para ir a votar"

La semana se encamina al 28 de mayo, tras jornadas de excesos en la descalificación de los adversarios y cataratas de promesas que luego quedan en el olvido. Candidatos y partidos tienen la oportunidad de clarificar sus intenciones para el gobierno de los ayuntamientos y parlamentos. Se trata de que ofrezcan motivos convincentes para que los ciudadanos acudan a las urnas a depositar las papeletas que más les atraigan o menos rechazo les generen. La opinión pública es conocedora de que el escrutinio del 28-M sopesará también el equilibrio general entre las izquierdas y las derechas de España en su conjunto ante la próxima legislatura. Y es inevitable que los interrogantes se centren en aquellas comunidades y ciudades que por su peso demográfico y una demoscopia muy ajustada podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro. Como la Comunidad Valenciana o ayuntamientos como el de Sevilla o Pamplona, entre otros. La campaña ha estado protagonizada hasta ahora por la presencia de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu, ocupando una parte sustancial del debate público. No se puede soslayar la afrenta que ello supone para la memoria de las víctimas y la convivencia, sin eludir las responsabilidades políticas que por ello conlleva hacer de la izquierda abertzale un elemento clave de la gobernabilidad del país. Pero esta denuncia no puede acallar todas las demás cuestiones que preocupan a los ciudadanos, inmersos en una crisis que afecta a su vida cotidiana y que los partidos debieran tomar en serio. Faltan tres días y una jornada de reflexión antes de que se abran los colegios el próximo domingo. Los expertos señalan que uno de cada cuatro votos no se decide hasta muy última hora, por tanto, los candidatos tendrán que estar al pie del cañón hasta el último minuto de campaña, porque de su capacidad de convencimiento pueden decantarse gobiernos de comunidades y municipios para los siguientes cuatro años. Sabiendo que la abstención nunca es una buena idea cuando hay tanto en juego.