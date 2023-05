"Una legislatura perdida"

Está finalizando la legislatura de la señora Chivite, con cuatro años de auténtico vacío. Una legislatura maniatada por Bildu y excesivamente dependiente del presidente Sánchez, que ha motivado su inanidad. Me gustaría hacer un somero repaso de lo acontecido en la misma, utilizando tres conceptos, que considero fundamentales para una buena gobernanza de la administración pública, como son: la ética, la capacidad de gestión y el sentido común

Si hablamos de la ética, creo que esta última ha sido la principal víctima de la legislatura. Se inició ya en la anterior campaña electoral, con la mentira sistemática de la señora Chivite, diciendo que no pactaría con Bildu, repitiéndolo hasta la saciedad en múltiples declaraciones a los medios, para después pactar con Bildu todos los presupuestos de la legislatura. Todo ello lo ha rematado en este final de legislatura, cuando, ante la repugnante presencia en las listas de Bildu de 43 condenados por pertenencia a ETA (7 de ellos con delitos de sangre), se ha puesto de perfil, hablando de “legalidad” y de que hace la friolera de 11 años que ETA ha dejado de matar. Pero eso sí, le ha parecido muy necesario y terriblemente actual, desenterrar momias de hace casi 90 años.

Con respecto a la capacidad de gestión esta legislatura ha sido absolutamente deprimente. Si hablamos de infraestructuras: el Tren de Alta Velocidad paralizado, el Canal de Navarra lo mismo, la autovía a Madrid igual. Ni un solo proyecto de nuevas infraestructuras sanitarias, cuando tenemos pabellones hospitalarios con habitaciones francamente mejorables (pabellones A, B, H…). Si hablamos de economía, Navarra, según los datos, continúa estancada desde el año 2016. En esta legislatura, a pesar de nuestra autonomía fiscal y financiera, han sido incapaces de apostar por un sistema que genere riqueza y atraiga talento. Por el contrario, Navarra ha sido una de las comunidades que en el primer cuatrimestre de 2023 menos empresas creó, siendo la única que presentó mayor destrucción que creación de empresas. ¿Se acuerdan cuando en atracción y creación de empresas éramos un referente? Si hablamos de Salud, con toda seguridad estaremos hablando de la peor legislatura desde las transferencias sanitarias. En la lista de espera sanitaria, Navarra ocupa el cuarto lugar por la cola, peor que la media nacional. La Atención Primaria ha agudizado su franco deterioro. Ha conseguido que seamos una de las comunidades menos atractiva para los profesionales de la medicina (una de las pocas comunidades incapaces de cubrir las plazas de MIR de Atención Primaria). ¿Se acuerdan ustedes, cuando en Salud éramos un referente nacional y la envidia de otras comunidades?

Y qué decir del sentido común, Señora Chivite. ¿Usted cree que es de sentido común gobernar una comunidad con más de 1.000 años de historia apoyada en partidos que no creen en ella y que la quieren hacer desaparecer como comunidad diferenciada? Aunque no es de extrañar esa falta de sentido común en la familia socialista, porque en uno de esos burdos repartos electoralistas que hace el presidente Sánchez, del dinero de todos, ha prometido 580 millones de euros para la Atención Primaria, pero, pásmense, 580 millones para las goteras, los desconchados, el alicatado, la mampostería y el ladrillo de los diferentes centros de salud. Creo sinceramente que, como comunidad, ya no nos podemos permitir otra legislatura así.