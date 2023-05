Sectarismo educativo

Más de 40.000 estudiantes navarros de Infantil y Primaria cursan en estos momentos el Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI). Suponen casi el 50% del total, pero a los nacionalistas de Geroa Bai y EH Bildu no les gusta. Basta poner la lupa en su programa electoral para ver que siguen empeñados en poner palos en las ruedas al PAI. Bildu se compromete expresamente a que no sea un modelo, y Geroa Bai habla de derogar la ley PAI y hacerle una evaluación diagnóstica. Claro que sí. Y las familias que se decantan cada vez más por esta educación, que se apañen como puedan. Al dogmatismo nacionalista no le interesa propagar el éxito de un determinado programa educativo que puede competir con su modelo. Imposición y euskera para todos. Y no se esconden. Bildu interrumpiría la concertación universal, pero salvaría a las ikastolas. “No todos los centros no públicos son iguales”. Lo dicho, sectarismo a tiempo completo.