"Vida y destino"

Vida y asesinato, pues ese fue su destino, es la exposición que puede verse en el Condestable y que conmemora el 25 aniversario del asesinato de Tomas Caballero en 1998, pues a veces es el final de una vida la que la ilumina y la hace ejemplar, y algo de eso ocurre con un hombre que habló claro y bregó mucho y merece la pena recordar en estos días de campaña electoral, tan simplista y bronca como siempre, no en vano Tomás fue elegido en unas elecciones como éstas; fue voz de muchos hasta que alguien se arrogó el derecho de callarlo de un disparo contra lo que mandaban los votos, es decir, negando toda posibilidad de democracia. Eso es lo que se quiere premiar ahora, al parecer, poniendo a algunos matones en las listas electorales. Esta exposición muestra la crueldad del asesinato de un hombre desprotegido, el señalamiento previo, el ambiente de aquel tiempo en que se “socializa el sufrimiento”, es decir, se asesina para callar a algunas voces significadas de políticos o periodistas, y disuadir así al resto. También la respuesta de una Pamplona estremecida, el paso del coche fúnebre entre un gentío mudo y sobrecogido que llenaba las calles. Qué lejos parece ya todo eso, y a la vez que cercano, como si quedara una marca dolorosa en la ciudad que no se borra, impresa en la conciencia colectiva y en una placa en el suelo. Caballero fue muchas cosas: sindicalista, político y también concejal de los llamados sociales, que fueron una activa oposición antifranquista y cambiaron Pamplona. Le tocó ser alcalde tras el cese injusto de Erice y de esos días críticos de la transición, en que todas las ilusiones estaban intactas, hay en la exposición muchas fotos de gente valiosa que va cayendo en el olvido, y en una de ellas aparece Tomas con Manuel Irujo, ministro de la república recién vuelto del exilio, al que recibió en el ayuntamiento. Da grima pensar que los que decidieron matarle, además de asesinos, fueran tan ignorantes. No se calló frente a ellos, y sus palabras todavía resuenan para quien sepa escucharlas.