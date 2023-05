El Gobierno de Navarra no educa, no lo olvidemos

Me decido a escribir esta carta tras leer el último artículo publicado cuestionando la honradez del colegio de mis hijos, “Miravalles-Redín”. Por cierto, colegio del que presumo por ser también antigua alumna. Incluyo a Irabia-Izaga porque la noticia desacredita a ambos. Casualmente los dos colegios a los que se está atacando por ser colegios de educación diferenciada. Hartos, enfadados, preocupados de la persecución que este gobierno está haciendo en contra de la educación diferenciada, nos toca leer la noticia de que estos colegios inflan las notas de los alumnos de bachillerato ya que existe mayor diferencia con la media de la EVAU comparando con otros colegios. No soy experta en análisis de datos, pero como madre me siento en el deber de aclarar por qué la información de esa noticia está faltando a la verdad.

La primera aclaración que me gustaría hacer es que gracias al esfuerzo de unos profesores implicados de una manera extraordinaria en sacar lo mejor de cada persona, prácticamente la totalidad de los alumnos que empiezan en el colegio terminan bachillerato en el año que le corresponde. Es decir, no existe abandono escolar. Tal y como está el panorama educativo hoy en día, habrá que reconocer el éxito de estos colegios. Digamos que es el deseo que todo padre quiere para sus hijos.

Otra aclaración basada en una educación personalizada, sobre la diferencia de notas medias entre los alumnos de bachillerato y la nota de la EVAU de estos colegios de la que habla el Defensor del Pueblo (habría que aclarar a qué pueblo defiende) se entiende ya que estos colegios al igual que algún otro (no muchos, la verdad) presentan a la EVAU a prácticamente la totalidad de los alumnos que terminan bachillerato. Vuelvo a repetir, no con poco esfuerzo de nuestros queridos profesores y el esfuerzo de los alumnos. En muchos colegios el porcentaje de alumnos que se presentan a la EVAU difiere bastante de los que terminan bachillerato (si algún lector quiere consultar los datos, están accesibles). Estoy segura que todos sabemos interpretar que significa esto. Pero es una conclusión muy distinta a la del Defensor del Pueblo (de no sé qué pueblo, pero claramente no debe ser del mío).

Los padres estamos cansados del continuo ataque a la educación de nuestros hijos y de la manipulación a la que se quiere someter la educación. Padres, no dejemos que nos quiten la mayor responsabilidad que tenemos con nuestros hijos que es educarles. No educa el gobierno, no lo olvidemos. En mi casa y en mi querido colegio me enseñaron el amor a la libertad, la justicia y la verdad, conceptos que no están ahora mismo de moda. Por eso termino pidiéndole al Defensor del Pueblo, que si yo soy de su pueblo, que me defienda a mí también y a la educación que quiero y tengo derecho de dar a mis hijos (no puede evitar recordar que pagamos los mismos impuestos que el resto de ciudadanos y nos quieren quitar la posibilidad de educarlos como creemos que es mejor para ellos).

Por último, agradezco de corazón a estos grandes colegios por la labor tan grande, profesional y humana que hace con nuestros hijos.

Beatriz Paloma Mora