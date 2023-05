Discrepancias entre Hacienda y Vivienda

El pasado año sustituí las ventanas de mi vivienda (programa de actuaciones para mejora energética) y previa presentación con fecha 21-9-22 de toda la documentación requerida por el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, me fue abonado el importe de dicha subvención.

Con motivo de la campaña de la renta acudo a las oficinas del Dpto. de Hacienda del Gobierno de Navarra, y al solicitar acogerme a la deducción por inversiones en mejoras energéticas en vivienda habitual ejecutadas en el ejercicio 2022 que me correspondería (así se anunció como una de las novedades de esta campaña de renta) se me indica que en la documentación que les presento (que es exactamente la misma que sirvió para solicitar y aprobar la subvención por parte del dpto de vivienda) no se incluye, y es requisito obligado, el registro en vivienda del certificado de eficiencia energética emitido con anterioridad a la reforma de ventanas realizada (el certificado está emitido pero no registrado). Puesto en contacto con el técnico redactor de los certificados de eficiencia energética y etiquetas energéticas que gestionó toda la documentacion con el dpto. de vivienda me indica que en el mes de agosto, que es cuando se tramitó el certificado anterior a la reforma, no era requisito necesario su registro y por ello no realizó dicho trámite, aunque en expedientes posteriores a la fecha de mi expediente sí que habían cambiado los requerimientos y habían empezado a exigir dicho registro en el dpto de vivienda.

Expuesto el caso por email al Dpto. de vivienda no obtengo respuesta. Silencio administrativo Tras el intercambio de varios emails con el dpto de Hacienda y 3 citas presenciales en sus oficinas, se me indica que las normativas de vivienda y hacienda no son iguales, por lo que me deniegan la posibilidad de acogerme a la deducción correspondiente. He de señalar que no cabe posibilidad de tramitar el registro ahora requerido a fecha actual dado que la fecha del mismo ha de ser anterior a la ejecución de las obras.

El personal de Hacienda me comenta que han tenido gran cantidad de casos similares a lo largo de los días que lleva en marcha la campaña de renta, lo que les está generando no pocos problemas y malestar con los contribuyentes y la consecuente sobrecarga de trabajo. Es incomprensible que dos departamentos dependientes del Gobierno de Navarra requieran documentos distintos por una misma actuación, más aún cuando se han cambiado los requisitos por parte del dpto de vivienda con el ejercicio fiscal ya en marcha. Yo ya he presentado mi declaración; confío en que alguien valore lo absurdo del caso y tome medidas correctoras....con carácter retroactivo.

Fco.Javier Muguiro blanco