De aquí al 28-M la culpa será del maestro armero

Es tiempo de subrayar el periódico con algunas de las frases célebres que nos dejan los aspirantes políticos en campaña. La presidenta Chivite dice ahora que se les ha quedado pendiente el reto de la reforma de la Atención Primaria. Qué cosas, y eso que está en el sillón presidencial desde 2019 y con la cartera de Salud bajo sus siglas. Se ve que la inminencia de las urnas les aclara la mente. Tanto como para recordarle al Gobierno anterior, el que presidió su hoy socia Uxue Barkos, que ellos tampoco la hicieron y que además no tuvieron pandemia. De aquí al 28-M la culpa de la situación actual será del maestro armero. El problema no es lo que dicen. Es que no se cubren las plazas MIR de medicina de familia; que la legislatura acaba con peores datos en las listas de espera; que los profesionales sanitarios están exprimidos y los usuarios cansados... Una retahíla de problemas que no se solucionan con buenas palabras y lamentos. Tiempo para hacer mucho más han tenido.