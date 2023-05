Dignidad y ética con las víctimas

La respuesta de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (ANVITE) a la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu, refleja el daño que supone para las víctimas ver a terroristas optando a puestos institucionales, como premio a su trayectoria criminal. Pero tan doloroso como esta realidad, a la que por otra parte nos tiene acostumbrados la izquierda radical abertzale, resulta para las propias víctimas el trato benevolente que se deriva de manifestaciones políticas como “la banda terrorista ya es pasado”, “pasar de la violencia a la palabra es un éxito de la democracia”, “si están es porque han aceptado el marco institucional”... “Hiela la sangre escuchar esas palabras”, señalan las víctimas navarras. Es un insulto para la sociedad en su conjunto incluir nombres de etarras en las candidaturas electorales, pero es una inmoralidad y una indecencia justificar su presencia y pactar con la organización política que los lleva en sus listas. El presidente Pedro Sánchez, después de días de silencio, expresó ayer públicamente que “hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes...”, aunque evitó aclarar si volverá a pactar en el futuro con EH Bildu. Representantes socialistas del Gobierno foral, sin embargo, han sido mucho más condescendientes en sus declaraciones, indicando que no les gusta, pero que es legal. Quizás, el hecho de haber convertido a Bildu durante esta legislatura en socio preferente, y la posibilidad de que tras el 28-M la izquierda abertzale pueda ser de nuevo decisiva para que la candidata socialista María Chivite renueve su cargo como presidenta de Navarra, hace que el PSN se ponga de perfil y no traslade a la opinión pública una oposición clara y rotunda. Mientras PSN y PSOE trata de blanquear el pasado de Bildu, la coalición abertzale se ríe de la sociedad española. En manos de los electores está evitar que condenados por terrorismo lleguen a las instituciones.