Se discute mucho últimamente sobre la identidad navarra, que nadie sabe exactamente en qué consiste, pero la temida inteligencia artificial ya nos va dando alguna respuesta. Así, se ha preguntado a la famosa aplicación Chat Gpt, que es capaz de contestar de inmediato a cualquier pregunta y escribir, dicen, este mismo artículo antes que yo, sobre la identidad de las diversas comunidades españolas, pero con una particularidad: se ha puesto la aplicación en modo diabolo, es decir, se le deja alimentarse con todos los datos que encuentra en internet, sin selección ni filtro. Es un juego peligroso, pues internet puede ser una cloaca y el resultado es demoledor, recoge todos los prejuicios y estereotipos posibles. Respecto a los navarros, el chat no dice nada del fuero, pero nos ven muy cerrados de mente, hoscos y dice que no gastamos demasiado en diversión y entretenimiento, justamente en esta semana en que hemos echado la casa por la ventana para ir en masa a Sevilla. Pero la supuesta alegría del sur, de la que estamos faltos, tampoco sale muy bien parada. Chat achaca a los andaluces ser perezosos y dedicarse a la fiesta en vez de trabajar. En cuanto a Cataluña, los ve elitistas y siempre centrados en sus intereses. Del País Vasco dice que solo piensan en su cultura e idioma. Todo esto no es nuevo, pues a una escala aún mayor los ingleses ven cursis y relamidos a los franceses, éstos ven a los belgas como bobos, los alemanes son cuadriculados etc. y nadie ve bien a sus vecinos, sobre todo a los más cercanos. Nos sorprende cómo nos ven y nos preguntamos si en todo eso hay algo de verdad. Recuerdo que Caro Baroja, alguien que nos dedicó tanta atención, dudaba de la existencia de un “carácter nacional”, algo así como la idiosincrasia de cada pueblo, su alma. Nada está quieto, todo está en cambio. Pero también veía a Navarra con asombro, como algo que, a pesar de gentes y paisajes tan distintos, había perdurado en el tiempo contra viento y marea. Una paradoja que reta a la inteligencia artificial.