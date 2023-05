"Tenemos de todo: transformistas que cambian de chaqueta, que no se sienten tránsfugas, malabaristas de la ética, equilibristas del lenguaje..."

Con toda seguridad, y mal que nos pese, estamos viviendo el periodo electoral más largo de la historia democrática española. Periodo en el que ya estamos inmersos y que se alargará, sin solución de continuidad, durante lo que queda de año; hasta las próximas elecciones generales. Y señores y señoras, vayan acomodándose porque “el circo ya ha comenzado”. Tenemos de todo: transformistas que cambian de chaqueta, pero que no se sienten tránsfugas, malabaristas de la ética, equilibristas del lenguaje, acróbatas de la moral, paracaidistas que saltan al sol que más calienta, trapecistas que vuelan de escaño a escaño de manera precisa y sin hacer ruido, pinochos con una nariz como la del soneto de Quevedo, muchos animales (y no de compañía) y sobre todo muchos, pero que muchos payasos, y como buenos payasos que son, creen que todos somos niños o somos tontos, y por lo tanto dicen y hacen muchas payasadas.

Prueba palpable de ello lo tenemos con nuestro mentiroso particular, el presidente Sánchez, anunciando la construcción de miles y miles de viviendas para alquiler social, y nos lo ha ido contando por partes, en estos 5 años que lleva gobernando. Hoy unas cuantas miles, mañana otras tantas más y al día siguiente más aún..., acelerándose últimamente, ya que estamos en periodo electoral. Ya lleva 420.000 viviendas prometidas y todavía no ha entregado ninguna. Ya puestos ¿porque no anuncia un millón que es un número más bonito y más redondo? Si no fuera por la importancia del asunto y la necesidad que nuestra sociedad tiene de este tipo de vivienda social, sería para tomárselo a broma, vamos, como una nueva payasada más del doctor Sánchez.

Si Sánchez ha utilizado este numerito de las viviendas de manera sucia y electoralista, aquí en Navarra el Partido Popular navarro (PP) ha hecho lo propio anunciando la integración en sus filas de las “grandes promesas” de Unión del Pueblo Navarro (UPN). La verdad es que daba cierta ternura cómo iban anunciando su marcha, disciplinadamente, de uno en uno, como si fueran grandes figuras de la política navarra. Yo les diría que, en ocasiones, no es bueno hacer tanto caso a los asesores, pues ellos no son los que hacen el ridículo. Si la intención fue crear una imagen de “abandono del barco” no lo han conseguido. Es muy difícil conseguirlo, cuando la mayoría de los que han seguido al binomio Sayas-Adanero con dirección al PP, estaban fuera de los puestos de responsabilidad. El teatrillo ha sido muy al estilo de Sánchez: imagen y postureo.

Me van a perdonar, pero mi salud mental no me permite finalizar este artículo sin suplicarle a la vicepresidenta del extraño prestigio (como bien dice Rosa Belmonte), la señora Yolanda Díaz, que por favor deje de dirigirse a los ciudadanos como si fuéramos tontos. Nos trata como si fuéramos niños pequeños a los que hay que enseñar qué es arriba y qué es abajo, qué es cerca y qué es lejos, parodiando aquel programa infantil llamado Barrio Sésamo. Ya sólo falta que la próxima vez para explicarnos su nuevo partido nos diga (con esa voz infantilizada que pone): “Esto es sumar y esto es restar”. Ahora que ya nos habíamos librado de esas insoportables peroratas de ese mal aspirante a seminarista llamado Pedro Sánchez, tenemos que aguantar las simplezas de esta otra “mente brillante”. ¡Dios mío!