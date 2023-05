Que los sindicatos tienen un poder de convocatoria justito, es evidente. Quizás, ver a medio gobierno de Sánchez de la mano con los líderes sindicalistas nacionales, o a Chivite y miembros de su gabinete manifestándose junto a los primeros espadas navarros de UGT y CC OO, tiene algo que ver. Alguien decía por ahí que parecen un ministerio más. A los gobiernos de turno no les exigen nada, para eso están los empresarios. Como si estos fueran los culpables de que España sea el país con mayor número de parados; o de tener la mayor cifra de jóvenes sin poder independizarse; o ser los últimos de la fila en recuperar el PIB prepandemia. Sindicatos que amenazan con “un otoño caliente”. No será el otoño, no le vayan a fastidiar la campaña a la ministra Yolanda Díaz, a quien no disimulan su afecto. La paz social se acabará si se da la circunstancia de que el líder popular Núñez Feijóo desembarca en la Moncloa. Entonces sí que el clima se tornará caliente, caliente.