Vi una pintada en la que ponía "zan zendegi azadi" y pensé que tal vez era un euskera un poco raro, como el de la mano de Irulegi, pero luego consulté y comprobé que era farsi, o persa, y que se trataba del grito que los manifestantes han hecho popular en Irán y que significa mujer, vida, libertad, en una valiente protesta, que ya lleva meses, y que ahora se recrudece, contra la opresión religiosa que hace del velo una obligación legal, y está dispuesto a imponerla a toda costa. Quizás teman que si transigen en esto, todo se desmorona. La revuelta empezó con la muerte de una joven en comisaría, detenida por llevar el velo dejando ver algo de cabello. Enseguida prendió la mecha y pese a la represión que ha causado centenares de muertos, no se ha detenido. Este movimiento tiene como protagonistas a las mujeres y también a los jóvenes, hartos de prohibiciones, no en vano pertenecen ya a un mundo interconectado y global y quieren sencillamente libertad. Es una lucha feminista, pero no anti masculina, a diferencia de lo que pasa en buena medida aquí, y cuenta con el apoyo de muchos hombres, hartos también de un régimen basado en el integrismo y la violencia, que margina a la mujer y persigue a los homosexuales. Liberarse de la obligación del velo es liberarse de todo esto, y compete a hombres y mujeres. No deja de ser una lección para nosotros, siempre un poco paternalistas con estos países, siempre de vuelta de todo. Incluso algo que pone en su sitio a quienes viven en un mundo de feliz progresismo, extrañamente ciegos a veces ante injusticias sangrantes. Como no acordarse de Podemos, por ejemplo, ahora en horas bajas, que contó desde el principio con financiación iraní para sus proyectos televisivos, y que todavía hoy es muy tibio a la hora de condenar sus abusos. Debilitar a los regímenes occidentales es lo que pretendía Irán con esas ayudas. Debilitar este sistema impío y decadente, lleno de defectos, en que vivimos insatisfechos. Ese que respeta mejor que cualquier otro a la mujer, la vida y la libertad.