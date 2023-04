Es complicado que los vándalos y maleducados de siempre entren en razón. A estas alturas, si la educación de las familias y colegios no ha tenido los efectos esperados, solo queda la vigilancia y la sanción. Hay bárbaros, que rozan con la delincuencia, que se dedican a sabotear bienes públicos, como los parquímetros en las calles de la Txantrea, con fuego, mazas, silicona... Hay quien no tiene interiorizadas las normas cívicas más elementales, como orinar en el váter; 55 multas ha interpuesto la Policía Municipal de Pamplona este último fin de semana por mear en la calle. Maleducados sí, pero tontos no, porque no se les ocurre miccionar en el portal de su casa. Y luego está la concentración de ruido en zonas muy concretas de la ciudad, como el casco viejo; una “tortura” para muchos vecinos, en un alto porcentaje mayores, a los que no les queda otro remedio que convivir con él. El Ayuntamiento de Pamplona tiene tarea.