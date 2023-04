Trabajo y calidad humana en el Hospital

El pasado día 11 de abril, ingresé en el Hospital Virgen del Camino por problemas respiratorios debidos a una neumonía. Accedía al hospital a través de Urgencias y tras hacerme distintas pruebas médicas ingresé a la una de la madrugada en la planta quinta de este complejo hospitalario.

El trato desde el primer día fue estupendo y todo el equipo me hizo pensar que estaba en el lugar adecuado. Durante mi ingreso tuve un atragantamiento y un grupo de profesionales se volcó en busca de la solución más apropiada para resolver el problema, consiguiendo con su rápida reacción y habilidad que ese episodio quedara únicamente en un susto. A través de este escrito me gustaría resaltar el trato recibido que fue estupendo y no tengo si no palabras de agradecimiento para todo el personal que me atendió. Por eso me gustaría felicitar a todo el equipo que con su profesionalidad y cariño consiguieron emocionarme y quiero reconocer su trabajo y calidad humana y trasladarles mi más sincero agradecimiento.

Irene Martínez Sanz