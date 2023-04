Ante el traslado del mercadillo de Landaben

No nos sorprende que en estas épocas electorales salgan algunas propuestas, como la realizada por el alcalde, señor Maya, de participar en la convocatoria de ayudas para los fondos Next Generation EU que podría suponer al Ayuntamiento cerca de 2 millones de euros, con el objetivo de cambiar la ubicación del mercadillo de Landaben. Se dice que-aunque todavía no está decidido- se plantea como preferible la nueva urbanización sur de la Txantrea. La propuesta tiene un evidente “tufillo” de improvisación electoralista y desconocemos cuál sería el Proyecto del Ayuntamiento.

La primera pregunta que nos hacemos es por qué se quiere cambiar de ubicación el mercadillo de Landaben. ¿Es un problema de falta de espacio? ¿Se quiere acercar el mercadillo a la ciudadanía? ¿Se ha contado con la opinión quienes venden y compran en el mercadillo? En cualquier caso, entendemos que se debe realizar un estudio del espacio que sería necesario para instalarlo en nuestro barrio (aparcamiento para los camiones de los puestos de venta, aparcamiento para las personas que acudan a comprar desde otros barrios, servicios necesarios, instalaciones, modernización de puestos etc.). ¿Y se ha contado con la opinión del vecindario y comerciantes de Txantrea? Si se quiere mejorar la accesibilidad al mercadillo se deberían tener en cuenta los aspectos mencionados. De lo contrario, su ubicación empeoraría la vida de nuestro barrio, que podría llenarse de coches y de suciedad en una zona que está destinada a parque, tal y como fue decidido en un proceso participativo de dos años de duración.

Y cuando se afirma que con el traslado del mercadillo se revitalizaría el comercio del barrio, nos parece una afirmación realizada sin demasiada base, y que se realiza sin contar con las opiniones de las organizaciones de comerciantes. No somos quién para ponerla en cuestión. Simplemente creemos que antes de tomar una decisión de este calado, se debería dar participación a comerciantes, para sopesar ventajas e inconvenientes de esta medida.

Para terminar, una puntualización. El señor Maya compara el mercadillo de Landaben con el antiguo rastro, cuando es bien conocido que el rastro fue fundado y organizado por la Asociación vecinal Arga, a través de una Comisión, con el acuerdo de todos los vendedores y vendedoras y con un gran apoyo del vecindario. Fue un mercadillo con importantes niveles de auto-organización, con gran componente social y popular y con actividades culturales cada domingo. Fue usurpado al barrio por el ayuntamiento, a base de represión y multas, hasta que consiguió asfixiarlo…No fue trasladado por falta de espacio, no. Decir eso es faltar absolutamente a la verdad.

Eva Gutiérrez y Alai Rey