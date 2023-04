En el Día de la Atención Primaria

Entro en la consulta, a primera hora de la mañana. Enciendo el ordenador y abro la ventana. Ese árbol de enfrente comienza a florecer, son ya unas cuantas las primaveras que disfruto de ese momento. Y, detrás, el movimiento de la gente que inicia su día.

Miro el correo, tengo varios mensajes... La presentación del nuevo programa de fisioterapia en Atención Primaria. El recordatorio y orden del día de la reunión de equipo del miércoles. Un correo de Javier l: “te mando los resultados de la revisión laboral que te comenté ayer en la consulta, ya me dirás qué te parece el colesterol y si me apunto al programa de ejercicio del barrio. Pido consulta no presencial para tu agenda”. Otro correo de la farmacéutica de la farmacia de la zona, con dudas sobre prescripciones para comentar. Un correo recordatorio de un curso sobre dolor crónico y otro de actualización en patología respiratoria… Me acuerdo de que todavía no me he apuntado a las jornadas formativas de la sociedad científica... Reviso los resultados de las pruebas de ayer, las visitas a urgencias y los informes que me han enviado desde el hospital. Me anoto que tengo que llamar a Luisa, su biopsia ha salido benigna. Abro la agenda, veo las citas concertadas con pacientes: el control de la bronquitis de Eider, el dolor de cadera de Miguel, esa cistitis repetida de Julia, el control de la pluripatología crónica de Jose Mari, cómo van la ansiedad y el ánimo de Elena... Se van añadiendo las consultas agudas que van surgiendo: pacientes con fiebre, dolor de cabeza, diarrea, torsión del tobillo, catarro, dolor lumbar... Me preocupa la pierna inflamada y enrojecida de Ana… “¿Te parece si quedamos en una hora con otro compañero, que maneja más las ecografías?”.

Y va pasando la mañana... hablo varias veces con mi compañera enfermera: “habrá que revisar el tratamiento antihipertensivo de María, no hay manera de controlársela. Te paso el electro, me parece que tiene una arritmia”; “recuerda que hemos quedado a las doce en el domicilio de Marisa para la visita conjunta con la trabajadora social, a ver cómo se va reorganizado la familia después del fallecimiento de Ramón que era su cuidador principal”; “ha venido Eusebio, tiene una mancha fea en la pierna. No sé si podremos operársela nosotras o será mejor que lo mandes al hospital. ¿Pasas y le echas un vistazo?”.

Nos llama la administrativa: “siento molestar, pero avisan desde el 112, ha llamado la cuidadora de Juan. Que se ha caído y no lo puede levantar. Ha avisado a los vecinos y les parece que le falla la pierna. Igual se ha fracturado la cadera...”. Al volver de la urgencia, veo que tengo pendiente una cita no presencial de Aritz para “llamar a la pediatra”. “Hoy no estoy”- dice la pediatra- “y hay que valorarlo hoy sin falta. Ya conoces a la familia, es de vuestro cupo. Cítamelo de nuevo mañana, que hay que vigilarlo de cerca”. Laura, nuestra pediatra, cubre varias zonas. Viene tres días a la semana a nuestro centro, sobre todo para controlar a los niños con problemas de salud importantes, aunque también valora problemas agudos de salud y hace las revisiones de niños sanos, dentro del Programa de Salud Infantil. Ella y la enfermera de pediatría van al colegio a dar charlas y se coordinan con su director, las orientadoras y los servicios sociales cuando detectan una necesidad especial en algún niño o adolescente. Menudo invierno llevan entre bronquiolitis, gripes y problemas de autoestima en adolescentes. Siempre nos coordinamos para dar la mejor atención a nuestra población pediátrica, aunque es una pena no tenerla aquí todos los días. Y qué gusto da ver la disposición y comprensión de las familias ante esta situación intermitente. La médica residente que está rotando conmigo tiene una duda sobre cómo abordar un cuadro en el que no hay un diagnóstico claro de primeras. Habláis un rato sobre la gestión de la incertidumbre, tan complicada en estos tiempos de inmediatez y alta tecnología. Le explicas que nuestra principal herramienta es el conocer a las personas y el poder volver a verlas con cercanía. Hemos dejado para última hora la visita a Petra, que tiene un cáncer terminal, para acompañarla, ajustar la medicación para que esté más cómoda e ir trabajando el final de su vida. Vamos a verla cada 2 días, a veces con el equipo específico de cuidados paliativos a domicilio. Llega el final de la mañana, con retraso otra vez, y me doy cuenta de que no me ha dado tiempo a buscar la información para preparar de la sesión de docencia sobre detección del maltrato a personas mayores que habíamos acordado en el equipo. Descargo la guía oficial y lo dejo para hacer en casa. Ya fuera del horario de trabajo, por desgracia, hemos quedado en reunirnos el grupo motor sobre el Plan Local de Adicciones, que se ha decidido impulsar en nuestra comunidad. Vamos a hacer un diagnóstico la situación del consumo de tóxicos con la población, para decidir en qué es más prioritario empezar a trabajar. La Atención Primaria es el ámbito donde se resuelven la gran mayoría de las necesidades de salud de la población, en los países en los que existe. En ella, se debería dar una atención longitudinal -a lo largo de toda la vida de la persona-, accesible -especialmente a quién más dificultades tenga-, integrada -con otros dispositivos de la red de salud- e integral -no centrándose en la enfermedad, si no en la persona, su familia y su comunidad-.

Este modelo, propugnado en los años 70, ha ido alejándose de la realidad de la sociedad, y nuestros políticos no han sabido, o no han querido, apostar por renovarla y convertirla en un recurso potente para los ciudadanos. Tener una Atención Primaria resolutiva y fuerte mejora la salud, previene enfermedad y permite evitar exclusiones en la atención sanitaria a las personas con más dificultades. En el día de la Atención Primaria, desde el Foro Médico de Atención Primaria, reivindicamos encontrar ese modelo de atención que la población necesita, en favor de su salud y sobre todo de su bienestar. Podemos cambiar el modelo, pero no sus valores, para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de esa joya que es la Atención Primaria. Y esto solo lo podemos conseguir entre todos: profesionales, políticos, gestores y ciudadanos, todos a una.

Jesús Ayensa, presidente de SEMERGEN Navarra, Ana Mur, presidemnyta de SEMG-Navarra, Pepa Redín, presidenta de NamFYC, Raimon Pelach, vocal de ANPE, Juana Celay, vocal de Atención Primaria Rural de COMNA, Fernando Artal, vocal de Atencion Primaria Urbana de COMNA y Rosa Alas, vicepresidenta extrahospitalaria del SMN en representación del Foro Médico de Atención Primaria en Navarra.