Jóvenes sin memoria

La ruptura abrupta de Navarra Suma hacía presagiar salidas de tono y fuegos de artificio de sus socios. Más artificiales y de cara a la galería, que reales. Ningún elector navarro se creyó una sola palabra de Elías Bendodo, coordinador general del PP, cuando afirmó que UPN estaba en los brazos de Bildu. Declaraciones como esta le explotan a quien las hace, porque no se las tragan ni los votantes populares. Y hasta pasan vergüenza. Pero, en lugar de enmendar errores y pasar página, ahora los jóvenes del PP, que hasta hace dos minutos votaban a NA+, insisten en el disparate. Vuelven a relacionar a UPN con Bildu, como si los ciudadanos de esta tierra acabaran de nacer hoy, y no supieran que los regionalistas han sufrido dos asesinatos en sus filas, con el silencio cómplice de Batasuna. Sus mayores, si queda alguien sensato, tendrían que recordárselo a las juventudes del PP. Para que no caigan en el mismo ridículo que Bendodo.