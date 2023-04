Recientemente, el periodista Fernando Garea contaba en un medio nacional que “antes de las 8 de la mañana de cada día los ministros socialistas reciben en su móvil un mensaje bajo el epígrafe “Notas diarias” en el que se incluyen los argumentos que han de defender durante el día en sus declaraciones públicas. Esas notas se refieren a unos veinte temas de actualidad y sobre cada uno hay una o dos frases contundentes. En la mayoría de ellas se incluyen referencias a Alberto Núñez Feijóo, siempre con duras descalificaciones y ataques que luego deben ir repitiendo todos durante la jornada”. El plato fuerte de esas “notas diarias” es el de recordar la foto de Feijóo, en los años 90, con un narco. Y en esas están. Ministros repitiendo como loros lo que les dictan desde Moncloa. El propio Pedro Sánchez, la ministra Montero, el ministro Bolaños y la ministra Belarra, ya han dado cumplida cuenta de la orden monclovita.

Yo también he elaborado mis propias “notas diarias” y, cogiendo la estela del PSOE, empiezo igualmente remontándome a los años 90 para recordar la foto de la entrada en la cárcel del otrora ministro de Interior socialista, Barrionuevo, y el otrora Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ambos condenados por secuestro ilegal y malversación de caudales públicos, acompañados y apoyados por Felipe González, expresidente del gobierno socialista en el que Pedro Sánchez se apoya, cuando le interesa, sin importarle tan inmoral escena. Sigo. La foto de la cúpula socialista de Andalucía sentada en el banquillo por el caso de los ERE (fraude de 680 millones de euros). Dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía (Chaves y Griñán), cuatro exconsejeros, y ocho altos cargos, condenados por prevaricación y malversación. Y Pedro Sánchez y el PSOE, lejos de avergonzarse de esa foto, defendiendo, sobre todo, a Griñán; y no sólo eso, algunos pidiendo su indulto a pesar del vídeo de Pedro Sánchez diciendo que: “No tiene ningún sentido que un político indulte a otro y yo siento vergüenza de eso. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Nunca más indultos por delitos políticos y delitos económicos”. Otra trola más. Sabido es que cuando al PSOE no le gusta una ley porque va en contra de sus intereses, la cambia, y con la complicidad y el apoyo de Podemos, ERC, PNV y Bildu, se ha encargado de modificar el delito de malversación para que delincuentes socialistas e independentistas vean disminuidas sus penas. Más. La foto de Pedro Sánchez con el Rey de Marruecos y de fondo la bandera de España colocada al revés para, después de tan indignante imagen, terminar bajándose los pantalones ante el dictador Mohamed VI degradando al pueblo saharaui y tirando por la borda la defensa que España ha hecho durante años del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y del ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui.

La foto de Pedro Sánchez con “Tito Berni”, exdiputado socialista protagonista de la trama (Caso Mediador) que consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos y extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas, amén del descubrimiento de las fiestas relacionadas con la trama que incluían prostitución y drogas. Y sangrante “la foto” que nos da el Consejo General del Poder Judicial con los últimos datos sobre la rebaja de 721 condenas a delincuentes sexuales y las 74 excarcelaciones en aplicación de la nefasta ley del “sólo sí es sí” aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y termino con dos gloriosos y lapidarios vídeos con los que Pedro Sánchez pasará a la historia como el presidente más trilero de la democracia. Uno diciendo que “El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero español, tenemos la misma posición, y es que, con Bildu, no se acuerda nada”; y otro diciendo que “sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95 % de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos si hubiera personas del círculo cercano al señor (Pablo) Iglesias sentados en el Consejo de Ministros”.

“El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de ésta primera”. (Alexander Pope).

Chon Latienda Urroz Comentarista