Bildu, al borde de un ataque de nervios

La obsesión de Bildu es crear la república vasca con la anexión de Navarra, la cual no se podrá conseguir hasta que la mayoría de navarros hablen euskera. ¿Cuáles son sus principales enemigos? En sus propias reflexiones existen dos principales: el PAI, enseñanza en inglés y castellano, y el uso de internet. Dos cosas surgidas fruto de la modernidad y de la comunicación social. ¿Por qué son sus enemigos? Bildu, vistas las encuestas sobre el uso del euskera en Navarra, mínimo por cierto, contempla que la inmersión vasca en Navarra no progresa. Se conformaría, como mal menor, con que en todos los colegios públicos se impartiera como mínimo una asignatura en euskera. Según ellos, esta sería la base para la implantación de un sistema educativo público “vasco soberano”. ¿Qué reconoce Bildu? Reconocen que el modelo D (solo euskera) no avanza, sin pensar que no avanza porque la población navarra no comparte sus ideales vascos. Así mismo, confirman que el modelo A (castellano con una asignatura en euskera) tiene una tendencia descendente y a la vez se quejan amargamente, en una actitud rayana en el odio, de que se está acelerando gracias a UPN la expansión del aprendizaje del PAI (castellano e inglés). Este año más del 65% de los padres lo han elegido, lo cual está limitando la propagación de la enseñanza en euskera. Ante este horror, proponen limitar su enseñanza, pidiendo a la señora Chivite que no se transforme en un modelo educativo como el A o el D, como habían pactado el PSN y UPN. Ya veremos si el PSN cumple lo pactado con UPN o como siempre se arroja en los brazos de Bildu.

¿Qué pretende Bildu? Eliminar la posibilidad de que los padres puedan elegir la opción PAI y que no puedan elegir gratuitamente el inglés, idioma básico para el desarrollo personal y laboral de sus hijos. Internet y las redes sociales son el nuevo monstruo contra el euskera. Se calcula que en todo el mundo hay unos 800.000 vascoparlantes. Por tanto, los jóvenes vascos tuitean con la amiga que conocieron cuando fueron a Benidorm con los aitas en castellano. Por lo tanto, los vascos socializan en las redes sociales en español. Todo esto hace que Bildu se encuentre al borde de un ataque de nervios. La modernidad fagocita el proyecto independentista.

¿Cuál es el objetivo de Bildu? Como contra lo dicho anteriormente no pueden hacer nada, pues la decisión de elegir colegio es de los padres y a los jóvenes aunque quisieran no pueden controlarlos, actúan sobre la parte política en la que sí puede influir, que consiste en chantajear a Chivite para que reactive la valoración del euskera como mérito, para así intentar llenar la administración innecesariamente de funcionarios vascoparlantes, discriminando al resto de navarros que ni lo saben ni quieren aprenderlo. Pero de esto hablaremos otro día. Conclusión: imagínense los votantes del PSN, con un 85% de navarros que no saben euskera, la presión que Bildu realizará a la señora Chivite para que los hijos y nietos de ustedes tengan un 7% menos de puntos para trabajar, por ejemplo, en la sanidad pública Navarra. ¿Resistirá el PSN o nos volverá a traicionar? Yo no me fiaría.

José I. López Borderías, Ex Senador por Navarra