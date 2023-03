"El desvarío partidista"

La moción de censura de Vox, con Ramón Tamames como candidato, fue rechazada ayer por el Congreso con 201 votos en contra, 53 a favor y 91 abstenciones. El resultado guarda cierta relación con los efectos que el desarrollo del debate haya podido tener sobre los partidos en liza. El perdedor, Vox, sabía que lo sería. Pero tanto el favor que le ha hecho a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz como los mensajes transmitidos por el candidato Tamames exigirán que Santiago Abascal y su núcleo dirigente dediquen sus energías a resituar su política. Siendo además improbable que la moción de censura haya hecho demasiada mella al Partido Popular como objetivo a atenazar por la pinza entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. La tramitación parlamentaria de la moción de censura contra el presidente y su Gobierno ha coincidido con el momento en el que los partidos políticos entran en la larga recta final de una carrera a dos elecciones. Recta final que no estará exenta de imprevistos, como la dimisión forzada de la directora de la Guardia Civil y el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Eutanasia. Sería aventurado pronosticar en qué medida el episodio de la moción de censura ha introducido variaciones en las tendencias demoscópicas. En un panorama dividido en dos bloques, ha podido atenuar o incrementar el cambio de voto de uno a otro, aunque de manera poco significativa para el recuento total dada su compartimentación. Pero a dos meses de las locales y autonómicas de mayo, y a ocho meses de los comicios generales, puede resultar más sensible el flujo de intenciones que se produzca dentro de cada bloque en una dinámica de suma cero. No sólo porque el logro de cada mayoría institucional se presume muy disputada. También porque el pulso entre socios actuales o potenciales aliados genera tensiones y desafecciones que afectan sobremanera al ánimo electoral ciudadano. Si Vox intenta recuperarse arremetiendo contra el PP y si Podemos se lo pone más difícil a Yolanda Díaz asistiremos a fuertes tensiones en cada bloque.