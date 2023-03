Cuando nadie se acuerda de las enfermeras

Injusticia tras injusticia en el Servicio Navarro de Salud. Peor no se puede hacer. Tras dos años de pandemia, con turnos incesantes y agobiantes, el Servicio Navarro de Salud convocó una oposición de enfermería en medio de un tsunami. Una oposición, en la que pudimos plasmar todos nuestros conocimientos con grandes dificultades como así lo demuestran los resultados obtenidos, ya que tan solo fue superada por el 14% de los aspirantes. El día 16 de enero del 2022, le realizaron una entrevista a nuestro Dtor. General de salud, Carlos Artundo en cadena Ser. Le preguntaron por qué se convocaba una oposición en el pico de la sexta ola de la pandemia. Según palabras de Artundo, “convocar oposiciones siempre es buena idea porque se disminuye la precariedad laboral, los interinos pasan a fijos y lo importante es hacerlo cuanto antes”. Avanzando en dicha entrevista, el director general comentó que se estaban buscando fórmulas para futuras OPE, traslados, etc, como reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras que se han puesto a disposición estos meses y semanas complicadas de la pandemia, “es de ley y justicia reconocerlo al máximo posible y por eso los profesionales del SNS-O están trabajando en las fórmulas para que se les pueda reconocer en el futuro”. No fue buena idea el convocar en esos momentos una OPE para enfermería, pero nos consolaron las palabras de nuestro director general de salud, lo que nunca imaginamos es que esas palabras se las llevara el viento.

Ahora se ha convocado un proceso de Estabilización Laboral para obtener una plaza fija en SNS-0 sin realizar ningún examen, contando el tiempo trabajado y el tener oposiciones aprobadas desde el 2009. Pero injusta e incompresiblemente no se tiene en cuenta la última oposición de enfermería realizada en febrero del 2022, mucho antes de la convocatoria del proceso de estabilización. La lista definitiva de aprobadas (la mayoría mujeres) de la oposición de enfermería realizada el 6 de febrero del 2022 fue publicada el 11 de mayo del 2022, es decir siete meses antes de que se convocara el proceso de estabilización laboral exclusivamente por concurso de méritos realizado el 19 de diciembre del 2022. ¿Por qué no se contabilizan los 28 puntos de aprobar esta oposición? ¿Por qué se deja fuera a enfermeras que se entregaron en la pandemia y además aprobaron esta oposición? Señor Artundo, ¿dónde quedan sus palabras en las que se iban a premiar y agradecer a las enfermeras que trabajaron y además aprobaron esa oposición? Como siempre en el olvido.

No pedimos ningún regalo, solamente que se cumpla con los requisitos exigidos para el proceso de estabilización y se tengan en cuenta todas las OPE aprobadas hasta el momento de la convocatoria de dicho proceso. La lista definitiva de aprobadas es pública y anterior al inicio y publicación de la estabilización por concurso de méritos.

Señora presidenta y señores del Gobierno de Navarra: ya no importa que hayamos trabajado sin descanso al 100% de la jornada, comprometidas con el sistema sanitario de Navarra, respondiendo a las necesidades de proporcionar a los pacientes la mejor atención sanitaria, sacando tiempo de donde no había para estudiar y poder presentarnos a esa “maravillosa” oposición donde valoraron nuestras conocimientos. Ahora nos premian dejándonos fuera de la estabilización laboral sin tener opción a poder presentar los 28 puntos obtenidos por aprobar con gran esfuerzo la oposición. Señora Indurain y señor Artundo, en otras Comunidades han premiado a todos los profesionales que durante la pandemia trabajaron duramente y sin descanso beneficiándoles en procesos selectivos pero, como siempre, nuestra Comunidad nos deja fuera. En Navarra se premian los principios de igualdad y capacidad de los profesionales con la imposibilidad de aportar los 28 puntos obtenidos por aprobar la última OPE. Injusticia tras injusticia.

Señora Consejera de salud, ¿dónde quedan sus palabras? “Nos lleva como administración a una reflexión para mejorar los procesos tanto en términos de agilidad como la adecuación de baremaciones”. ¡Ya nadie se acuerda de nosotras las enfermeras!

María Rosa Beasain Aranda, Enfermera UCI HRS de Tudela.