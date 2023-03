"En nombre de la llamada corrección política que nos invade, una editorial inglesa ha pretendido cambiar los libros de Roahl Dahl"

En nombre de la llamada corrección política que nos invade, donde cualquier cosa puede molestar a alguien, una editorial inglesa ha pretendido cambiar los libros de Roahl Dahl -el de Matilda, La casa de chocolate y tantos otros- para adaptarlos al mojigato canon actual, al gusto de este siglo XXI que ya alguno ha llamado el siglo de la estupidez. Desaparece la palabra gorda por ejemplo, y padre y madre se cambian por progenitores. En realidad no solo Dahl sino cualquier cuento infantil tradicional -ese tesoro- debería ser prohibido, pues están llenos de incorrecciones, sexismo, enanos, brujas y crueldad. Los nuevos moralistas tienen aquí un filón. De momento ya tenemos la censura sobre las películas del agente 007, que se quieren cancelar. La llamada cultura woke considera a cualquier hombre blanco y cisgenero como sospechoso que debe pedir perdón y que no tiene derecho a hablar. Es la única minoría muda. Pero la buena noticia es que la reacción de muchos escritores y lectores ha impedido los cambios en los cuentos de Dahl, y la editorial, eso sí, conservará la edición original junto a la corregida. Puede que a partir de ahora esto sea la norma, y que en la versión 2 Caperucita se amigue con el lobo, y las princesas rechacen al príncipe azul. Esta reacción es algo nuevo, y responde a que mucha gente teme ser cancelada, es decir, tratada como delincuente por no utilizar determinado idioma o no someterse a lo correcto. Hasta ahora no era la censura, sino la autocensura lo que funcionaba, pues estas corrientes woke son muy influyentes y plantean una implacable batalla cultural. Pero ya se escucha más a médicos, profesionales psi, etc. alarmados ante las leyes trans, por jemplo, donde cualquier crítica conllevaba ser señalado. La propia sociedad percibe esta corrección política llena de identidades ofendidas y lenguje artificial como algo loco e hipócrita, donde es difícil no tomar nota, por ejemplo, de que hay quien vota por la mañana muy digno contra la prostitución, para ir en comandita por la tarde al puticlub.