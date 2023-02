De la azada al ipad

De todos los trajeados que en Europa fijan las normas de la Política Agraria Común (PAC) habría que saber cuántos han cogido una azada en su vida. Sentados en sus sillones y a golpe de ipad quieren convertir a los agricultores en expertos informáticos. Y el agro en Silicon Valley. El que quiera ayudas que teclee. Como no tienen suficientes quehaceres, la UE les exige ahora que dominen la tecnología y los productores lleven a raja tabla un cuaderno digital en el que deben anotar cualquier labor que realicen en la finca. ¿Agricultura 5.0? Aún habrá que explicar a estas mentes pensantes que no pisan el barro qué es el mundo rural y las dificultades que ya tienen que superar quienes nos nutren de alimentos. Si quieren complicar la vida a los agricultores van por el camino correcto. Y otros países haciendo de su capa un sayo. Pretenden imponer la digitalización sin querer saber que hay zonas del mundo rural en las que no hay ni cobertura. No dan una.