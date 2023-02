"¿Tan poco importa a los navarros la mentira y el engaño en la vida política; la traición a sus votantes; el transfuguismo interesado...?

Mal les va a los nuevos populistas de América, de ambos lados. Tras las derrotas de Trump y Bolsonaro, se pudren las dictaduras de Venezuela, Nicaragua o Cuba; fracasa el proyecto de la extremosa Constitución de Chile, impulsada por el presidente Gabriel Boric; termina en ridículo sangriento la presidencia ridícula de Pedro Castillo en Perú, o es condenada, inicialmente, a seis años de prisión e inhabilitación de por vida la vicepresidente argentina Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

***

Ucrania, tras la pandemia, es la piedra de toque de toda política europea. Ya nada es igual que antes: en políticas de defensa, de economía, de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, de futuro político… Kiev: capital de Europa.

***

¿Para qué hablar sobre el Gobierno social-podemita de Sánchez, si cada día se añaden hechos y dichos que nos confirman en todo aquello que dijimos un día? No seré yo quien niegue sus logros económicos, sociales y europeos en su cotidiana administración, pero algunos de sus medios son letales y su dirección errada. Los mejores comentaristas políticos, los más lúcidos y libres, han hablado de “secuestro del Estado por el Gobierno”, saltándose la división de poderes y colocando hombres de partido en puestos decisivos; legislando ad hominem, con nombres y apellidos, una verdadera corrupción; reformando bastardamente el código penal, con subasta de delitos y penas a petición de peligrosos delincuentes, donde la alta traición se convierte en algarada, queriendo hacernos creer que así nos homologamos con Europa, cuando en Francia y Alemania ese delito se pena con cadena perpetua y en otros países con muchos años de cárcel. O cuando se intenta hacernos creer que la malversación en provecho propio es peor que en provecho de un movimiento separatista o de la misma separación. Y ¿qué decir de esa guerracivilista ley de Memoria Democrática; de la infame ley “Trans”, o de esa esperpéntica ley del “solo sí es sí”, que ha sido un “sí” vergonzoso a violadores y depredadores, como vemos cada día que pasa?

***

Pedro Sánchez en Davos, circundado por sus odiados capitalistas, comparó a la ultraderecha española y europea con el Putin de la guerra de Ucrania. Maestro en el arte de engrupir, sabe bien que la ultraizquierda que tiene en su Gobierno y como socios en el Congreso es el genuino amigo de Putin, el que no quiere enviar armas a Ucrania. Y miente por la mitad de su mentón, porque la inmensa mayoría de los manifestantes en Madrid el 21 de enero no defendían “una España uniforme y excluyente”. Ni él ni El País, su escudero, se atrevieron a subrayar que participaron en la protesta -manifiesto y calle- señalados ex dirigentes del PSOE y del diario citado, amén de muchos intelectuales de primera fila, que nunca fueron ni son “de ultra derecha”.

***

Cómo se han destapado últimamente los pro-abortistas de siempre… Antes más, era el aborto para ellos, al menos, un mal menor, un drama, un fracaso, un mal trago para la mujer, que había que despenalizar. Ahora ha devenido nada menos que un derecho, un signo de progreso, el santo y seña de la ampliación de los derechos de las mujeres…

***

¿Cómo un Gobierno social-nacionalista vasco-podemita en Navarra podía celebrar con entusiasmo el 40 aniversario del Amejoramiento del Fuero? Menos mal que la histórica revista “Pregón” publicó a tiempo un número extraordinario y completísimo sobre el mismo, y organizó tres jornadas histórico-jurídicas, abiertas toda clase de público. Después, mucho después, el Gobierno, con la ausencia de dos de sus socios, organizó en Madrid y en Pamplona dos actos tardíos, fríos, partidistas, discriminatorios, ahistóricos, escuálidos, paupérrimos de sustancia y de público. Y es que, remedo del Gobierno nacional, se sostiene en el podercillo con aquellos que desean con todas las veras de su alma política que este Amejoramiento se reforme, se desnaturalice, desaparezca. ¡Y para colmo, todos ellos, en sede parlamentaria, han llegado a dejar por escrito sus votos laicos porque este esperpento lógico y fáctico de gobernación continúe muchos años más!

***

Murió el querido Nicolás Redondo, uno de los primeros prefundadores, como Enrique Múgica y Gregorio Peces-Barba, de la refundación del PSOE en Navarra, en mayo de 1974. Sólo quedan ya, a escala nacional, los testigos Virgilio Zapatero y Javier Sáenz de Cosculluela, ambos en posiciones antisanchistas.

***

De verdad, ¿tan poco importa a los navarros la mentira y el engaño en la vida política; la palabra incumplida; la traición a sus votantes; el transfuguismo interesado y jaleado, colgado de cualquier brocha de poder; el no tener otro objetivo que “echar” al enemigo (mucho más que adversario), y esa “industria del blanqueamiento”, de la que hablaba en Andoain hace unos días Maite Pagaza?

Víctor Manuel Arbeloa Escritor