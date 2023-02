Osasuna vira al capitalismo

Soy un socio de 22 años que quiere denunciar la nefasta gestión acontecida con el “Medio Día” del Club. Consiste en que los socios deben pagar por su entrada para un partido no incluido en el abono de la vigente temporada. Hasta aquí, estoy de acuerdo, todo normal. El problema comienza cuando una parte de los socios ya pagó 20€ a principio de temporada por ello, y los que no lo hicieron, en vez de esa cantidad, deben pagar 37’50€ (un 85% más). Y, por si no fuera suficiente, el lunes 13 que accedí al portal de compra de entradas, me doy cuenta que ya no dispongo de descuento que valga (a falta de 6 días para el partido), porque automáticamente formo parte del público general. Y si quiero comprar mi entrada, la cuantía total asciende a 75€. Tras un par de reclamaciones por correo electrónico, me comunican que lo que están haciendo es completamente legal y no pueden ayudarme. Sin duda, está claro que el dinero es lo que más les importa. Luego cuando tengamos un partido vital entre semana a las diez de la noche nos rogarán que acudamos y llenemos el estadio... Solo les pedía un precio razonable y justo para toda la masa social.

Íñigo Eleta Romero