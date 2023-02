'Fuera Sanfermines', la campaña de Bildu

Pues ya vamos teniendo campaña. Disfruten lo que voten. O adelanten lo votado. Bildu se cargará los Sanfermines. Que dice Joseba (Asirón) que qué necesidad de los encierros por las mañanas ni corridas de toros por las tardes. Que somos muy modernos, y que somos capaces de tener unas fiestas sin nada de eso, ni de otras muchas cosas más. Que ya si eso nos dice él -o ellos- lo que nos gusta, y que es capaz de reinventarse la fiesta. Miedo me da.

En ese pack de su pretendida alcaldía, los Sanfermines irán además “Sin San Fermín”, porque claro, San Fermín no existe. Todo mentira. Descafeinar la fiesta, destilarla de navarrismo, sentimiento, y pelos de punta, que ya aportará él y los suyos -oh, qué haríamos nosotros pobres incautos que no sabemos, sin sus aportaciones en nuestras vidas- lo que debemos sentir. Y para ello nos ayudará a pensar lo que verdaderamente nos debe gustar, lo que debemos poner de moda. Y ya cuando consiga eliminar todo lo grabado en nuestro arraigado corazón y arraigada cultura, solo entonces, si acaso entonces, se pondrá a pensar cómo compensar todo perjuicio económico que ello conlleve a nuestra ciudad esos 9 días y todo el turismo que además origina. Que se pondrá poco a poco a desmontar toda mitificación al santo, referencias al encierro y al mundo taurino. Desenroscará la boina de lo pamplonés y elaborará una txapelada más vascona, y más del siglo XXI, para que se olviden ustedes de su pasado, que son unos paletos, hombre. Que no se enteran que el irunsheme es tío moderno y aséptico. “No te metas en txarkos, Joseba…”.

Sonia Pérez Martínez, socia Fundadora de Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo.