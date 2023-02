"Sería bueno que miles de navarros de buen corazón recordaran a las decenas de miles de navarros y vascos exiliados de su propia tierra"

En marzo de 2015, el Parlamento de Navarra declaró el 11 de febrero como el “Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad”, para que dichos crímenes no pudieran ser olvidados. Dicha declaración institucional presentada por la asociación Dignidad y Justicia, arrancaba con el siguiente punto: “El Parlamento de Navarra reconoce y condena la “limpieza nacional”, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio del País Vasco y Navarra”.

Desde el 11 de febrero de 2016 un grupo de asociaciones organizamos cada año una sencilla y sincera concentración en la Plaza de la Constitución de Pamplona para conmemorar ese día, en la que nos reunimos unas 300 personas. Qué poquitas, ¿verdad? El pasado 11 de diciembre las mismas asociaciones organizamos una concentración en apoyo a la Guardia Civil, con el lema “Navarra con la Guardia Civil” por el humillante modo en que el PSOE pactó la expulsión de la división de tráfico de la Benemérita con Bildu. Sí, sí, con Bildu, el brazo político heredero de la banda terrorista con la que Pedro Sánchez prometió que jamás iba a pactar. Aquel famoso “Con Bildu no vamos a pactar, ¿cuántas veces quiere que se lo repita?”.

La Delegación del Gobierno en Navarra dijo, tirando claramente a la baja, que sólo asistimos unas 1.000 personas. Yo diría que fuimos bastantes más y me gustaría saber con qué criterio se midió la asistencia. Intuyo que pudo ser el mismo criterio que el de la Delegación del Gobierno de Madrid que el pasado 21 de enero dijo que en la concentración de Cibeles “Por España, la democracia y la Constitución”, a la que también se adhirió Sociedad Civil Navarra junto con casi un centenar de asociaciones de toda España, participamos solo 31.000 personas.

Tal vez las estimaciones de asistencia de las delegaciones de este gobierno se basan en los mismos criterios del “muy imparcial” director del CIS, militante del partido mayoritario del propio gobierno, y un ejemplo más de la colonización de las instituciones públicas, que deberían ser independientes.

Porque hay que tener mucho cinismo para intentar convencer de que, con toda la Cibeles abarrotada, con la Castellana casi llena desde Neptuno a Colón, y con la calle Alcalá llena desde la Puerta de Alcalá hasta la Gran Vía, éramos solo unas 30.000 y no 300.000 personas.

Intuyo que algún astuto cero a la izquierda decidió quitarle el cero de la derecha de la cifra real de asistencia a esa concentración de extremistas, como la tachó Pedro Sánchez, quien puso a la misma altura a los asistentes de Cibeles que defendíamos la Constitución y el Estado de Derecho, y a los seguidores de los secesionistas y malversadores que él indultó, que días antes se habían manifestado en Barcelona. Curiosa manera la de Sánchez demostrar su centralidad cuando bien es sabido que se halla absolutamente escorado en esa falsa balanza por el peso de sus continuos pactos con aquellos que proclaman sin complejos que quieren romper España y nuestra Constitución, y que han logrado un código penal a la carta a cambio de su apoyo.

Volviendo al inicio, de cara a las próximas concentraciones del sábado 11 de febrero a las 12 del mediodía, simultáneamente frente a los monumentos de las víctimas de ETA de Pamplona y de Tudela, sería muy bueno que miles de navarros que conservan la memoria participaran para mostrar su respeto y cariño con las víctimas de ETA que defendieron nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra nación. Sería bueno que miles de navarros no olvidaran que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado protegieron nuestras vidas con las suyas para que pudiéramos vivir en libertad algún día tras derrotar policialmente a la banda asesina.

Sería bueno que miles de navarros de buen corazón recordaran a las decenas de miles de navarros y vascos exiliados de su propia tierra para salvar sus vidas, y que ya no han vuelto a votar aquí.

Sería bueno que tú, ciudadano de a pie, dieras un paso adelante rompiendo esa pereza o ese miedo que hasta ahora te han atenazado, y te sumaras el 11-F a esas concentraciones de la plaza de la Constitución de Pamplona y del Paseo de Queiles en Tudela. Seamos los que seamos te aseguro que los que estemos allí nos sentiremos bien con nosotros mismos por haber estado una vez más del lado de la justicia y la verdad. Ahora que los asesinos y sus cómplices no arrepentidos ya no nos señalan ni nos matan, ya que no les resulta rentable electoralmente, nuestro mayor enemigo es la pereza y el olvido. ¿Qué excusa tienes para no venir esta vez?

Eduardo López-Dóriga Enríquez Presidente de Sociedad Civil Navarra www.sociedadcivilnavarra.org