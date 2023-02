Los diversos paquetes de ayudas aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez han ayudado a amortiguar en parte el impacto en los hogares de los problemas económicos provocados por la pandemia y la guerra en Ucrania. Pero no hasta el punto del optimismo que muestra el Ejecutivo, máxime cuando los ciudadanos tienen que afrontar una cesta de la compra que acumula una subida del 15% de media, y por más que la vicepresidenta económica Nadia Calviño señalara recientemente que su cesta “ya refleja la bajada de los precios”. El hecho de que España sea el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que las familias han sufrido una mayor caída de la renta disponible en ese periodo -un 7,8%- ilustra tanto sobre las apreturas de los ciudadanos tras esa situación excepcional como sobre las limitadas herramientas que han utilizado las instituciones para paliarla en relación con otros estados con unas cuentas públicas más saneadas o unas políticas redistributivas más generosas. Los datos lo dejan claro. Los ingresos familiares comenzaron a recuperarse en los países que componen la OCDEen el tercer trimestre de 2022, creciendo un 0,2% de media por primera vez desde 2021. En España no ocurrió lo mismo. La alta inflación -contenida en los últimos meses, salvo en el caso de los alimentos- y la lenta recuperación de nuestro país, el único de la Unión Europea cuyo Producto Interior Bruto (PIB) sigue por debajo del nivel precovid, explican en parte esa realidad, que no permite euforia alguna en torno a la marcha de la economía. Aparte de lastrar el consumo, el descenso de la renta neta de las familias constituye una señal de alerta con los tipos de interés y el euríbor en plena escalada, y cuyo techo aún no se adivina, y crecientes indicios de enfriamiento de la actividad que han quedado reflejados en los últimos datos del paro.