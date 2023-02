"Nos vamos a empeñar en que así sea"

Según el INE, Navarra es una de las Comunidades Autónomas con mejor calidad de vida de nuestro país, concepto que incluye factores sociales, económicos y políticos, entre otros. Desde el punto de vista de salud cuenta con una buena infraestructura sanitaria, tanto pública como privada, dos facultades de medicina y centros de investigación punteros. En consecuencia y en teoría, nuestra Comunidad tiene todos los atractivos requeridos para desarrollar en ella una interesante carrera asistencial, docente y/o investigadora, convirtiéndose así, no sólo en un polo de excelencia en salud, sino además en un referente en la atracción y retención del talento.

Pero ¿esto es así? No lo tenemos tan claro. Los médicos residentes de último año deben pensar donde quieren iniciar su carrera profesional y en su decisión tendrá peso la duración del contrato ofertado, las condiciones económicas, la posibilidad real de desarrollar su carrera, etc. Estos, entre otros muchos factores, también los personales, les hará tomar una decisión. Esperemos que no sea alejarse de Navarra.

Por otra parte, llevamos tiempo leyendo noticias en relación a los problemas y el deterioro de nuestro sistema sanitario. La Atención Primaria sufre, y la hospitalaria también, el sistema no es ágil, la toma de decisiones lenta, las ineficiencias importantes, los indicadores comparables como las listas de espera empeoran y las condiciones laborales en comparación a las de otras comunidades hace ya mucho tiempo que dejaron de ser mejores. No es de extrañar que los médicos se sientan hartos y cansados.

No podemos seguir avanzando ni construir nada sin una planificación consensuada entre todos los actores. La realidad se impondrá y evidenciará lo que muchos de nosotros llevamos anunciando desde hace tiempo, el colapso de un sistema que se demuestra poco eficiente.

Empecemos, en consecuencia, eliminando aspectos que están generando tensión y frustración en los profesionales. El Colegio de Médicos apoya y ve legitimas las actuales reivindicaciones de nuestro colectivo. Navarra está dejando de ser competitiva, si no lo ha hecho ya. La retribución actual no se ajusta a la realidad que se vive en otras comunidades. El complemento de exclusividad solo está presente en dos comunidades, Navarra y Asturias. No hay ninguna evidencia de que eso suponga un deterioro del sistema público. Y sí creemos que son necesarios cambios que mejoren la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Sabemos que estas reivindicaciones serán objeto de acuerdo entre las partes que participan en la negociación y apostamos porque lo sean cuanto antes. El futuro a corto plazo pasa por aquí.

Y sigamos después analizando las causas y consecuencias que está teniendo en la calidad de la atención sostener un sistema sanitario como el actual. Y sigamos trabajando en diseñar, proponer e implantar medidas que produzcan cambios profundos, desde normativos hasta estructurales y operativos, y en proyectar un sistema que permita atender necesidades futuras.

No podemos seguir en el siglo XXI reclamando la falta de autonomía del SNS-Osasunbidea y su independencia de Función Pública. Decía Beatriz González López-Valcárcel, referente nacional en economía de la salud, en una reciente entrevista publicada en El País, que la reclamación debe pasar “por cambios organizativos que den vigor y prestigio a la especialidad” y añadía la Dra. Victoria Güeto, en el encuentro del Colegio de Médicos el pasado 11 de enero, “jamás hemos trabajado tanto y jamás la población ha estado tan enfadada”, ambas en relación a la Atención Primaria, pero sin duda extensible a la hospitalaria.

Resulta necesario tomar decisiones valientes que promuevan cambios organizativos y que deriven hacia una mayor autonomía en la toma de decisiones a todos los niveles. Y esos cambios son necesarios bajo el incuestionable liderazgo médico. Desde el Colegio nos vamos a empeñar en que así sea.

Rafael Teijeira Álvarez Presidente del Colegio de Médicos de Navarra