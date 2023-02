Kalejira europea

De los fondos europeos Next Generation nos va llegando su lentitud a la hora de distribuirlos y un déficit de transparencia. Nos vendieron la idea de que supondrían una inyección de 140.000 millones, con los que modernizar la economía española y crear empleo; un dinero a invertir en la transición ecológica y digital, proyectos empresariales y de cohesión territorial... No se nos dijo que también se utilizarían en kalejiras urbanas por el Casco Viejo de Pamplona. O para papel de regalo y bolsas reutilizables de los comercios. Por este camino va a ser muy difícil que esa lluvia de millones que vienen de Europa sirva para reparar los daños económicos y sociales de la pandemia. Si se trata de ayudar al comercio, que piensen menos en bailes callejeros e inviertan en parkings subterráneos, en la urbanización y peatonalización de calles y plazas... Este país es muy dado a las ayudas que o no llegan o se despilfarran. Y vamos por la misma senda.