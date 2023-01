La economía sigue creciendo

El crecimiento de la economía española se mantuvo el pasado año en el 5,5%. Una buena nota si no fuese porque la actividad decayó según iba acabando 2022. Salvados con creces los pronósticos que apuntaban a datos rayanos a la recesión, las correcciones del INE permiten afrontar el ejercicio recién iniciado con mayor ánimo del que se preveía. En Navarra el crecimiento ha sido del 4,3%, inferior a la nacional, y afronta 2023 con unas perspectivas más moderadas, del 1,4%. El presidente Sánchez no dudó en saludar el aumento del PIB: “Frente a los profetas del apocalipsis, hoy tenemos un fuerte crecimiento económico, la inflación más baja de Europa y récord de empleo”. El máximo mandatario de nuestro país debiera entender que los pronósticos que hoy pueden parecernos excesivamente pesimistas no tenían, en su inmensa mayoría, mayor sesgo que una acusada preocupación en el manejo de datos que revelaban solo incertidumbre. Europa está sorteando la crisis derivada de la guerra de Putin mejor de lo esperado. El único profeta del apocalipsis que importa desmentir en estos momentos es el autócrata ruso. A partir de ahí, aun con el alivio que supone constatar que hemos seguido creciendo, convendría rebajar la autosatisfacción. La evaluación sobre la economía española corre el riesgo de que se limite a competir consigo misma. No vale con medir la evolución del empleo y su calidad con nuestros antecedentes. Es necesario compararlas con la media europea y, sobre todo, con los países que presentan menor índice de paro sobre mayores tasas de ocupación. Es necesario medir nuestra capacidad de resiliencia frente a la inflación respecto a la de otros países que se encuentran con mayor dificultad para contener precios. Continúa siendo temerario obviar el déficit y el endeudamiento que soportan los resultados económicos de estos años a cuenta de contribuyentes venideros. Como resulta inadmisible que el Gobierno se jacte de resultados que dependen sustancialmente de empresas y empresarios denostados desde el Consejo de Ministros.