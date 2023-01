¿La sanidad en Navarra sólo funciona si te estás muriendo?

Desde noviembre de 2021, fecha de la solicitud de mi médico de Atención Primaria, he estado durante 2022 en listas de espera con diferentes especialistas, Digestivo, Neumología y Otorrinolaringología.

Desde el 3 de agosto estoy en lista de espera “preferente” para rehabilitación de laringe, para lo que antes me dicen que tienen que hacerme una prueba. Va pasando el tiempo y pongo reclamación a través de la “carpeta de salud”, sin ninguna respuesta. El 17 de noviembre hago de nuevo reclamación, en este caso por escrito en mi centro de salud, registro de salida 229, no teniendo tampoco respuesta alguna.

Ayer, 24 de enero, hablé con “Atención al paciente” y después de exponer el motivo de mi llamada: le explico que hace once días me han hecho la última prueba de Neumología, que en siete días la tendría el especialista, que en citación me dicen que estoy otra vez en lista de espera para el resultado, y que para marzo o abril me podrían citar, lo cual es incomprensible. Me indican que haga una reclamación y le comento que no sirven de nada, le cuento lo ocurrido con Otorrinolaringología y comprueba que figura mi reclamación pero me dice que no habían recibido respuesta por parte de dicha especialidad.

¿Para qué voy a hacer una reclamación si ni siquiera contestan? Ya no es que las listas de espera sean inexplicables y sobre todo inaceptables (lista de espera para la consulta; enorme lista de espera para las pruebas y finalmente otra lista de espera para los resultados), si no que nos encontramos en completa indefensión ante una sanidad que sólo funciona cuando ya te estás muriendo, y a eso se llega en muchos casos por la falta de atención en un tiempo que debería de ser razonable.

Señores políticos, responsables de todo esto, por mucho que nos cuenten, a la vista está que no lo están haciendo nada bien y supongo que lo saben.