Las pullas de Uxue

Las cartas están sobre la mesa. Uxue Barkos vuelve a encabezar la candidatura deal Gobierno de Navarra. Sorpresas pocas, y codazos algunos más. Para los aliados, también. Es lo que tienen lo gobiernos de coalición, que. No vaya a ser que alguno se confunda con la sopa de letras y le dé por pedir explicaciones a quien tiene cuatro consejerías. Y en eso andan los nacionalistas, dejando algunas pullas a sus socios socialistas. Que si no puede reivindicar la defensa de Navarra quien antepone la estrategia de Moncloa a los intereses generales de los navarros; que si el PSN ha dejado muestras de su sumisión a Ferraz.... Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. No es oro todo lo que reluce en el Gobierno. Los nacionalistas no se han cortado un pelo marcando distancias con sus socios del PSN esta legislatura. Y ahora que el 28-M aprieta toca echar el resto.