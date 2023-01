La odisea de una factura

Lo que ha denunciado un vecino de Noáin, desgraciadamente, es demasiado frecuente. Encontrarte un día con la sorpresa de una factura del gas que multiplica por seis las de los meses anteriores. De 80 euros a 600. No porque hayas gastado seis veces más de gas, sino porque durante meses no ten han hecho una lectura real, sino estimada. Y a partir de aquí, si quieres reclamar, toda una odisea, como pegarte contra un muro. A ver si te cansas y desistes. Siempre que consigas dar con un interlocutor al otro lado del teléfono. Más complicado que una cita en el centro de salud. “Es un bucle”, resume el vecino de Noáin. Más razón que un santo. Y encima es el usuario el que debe preocuparse por hacer la lectura real y enviarla a la comercializadora, dice el agente de turno. Lo que faltaba. Es el gas, pero perfectamente podía ser la luz, la telefonía, los bancos, la administración... Somos personas, no idiotas, que diría Carlos San Juan.