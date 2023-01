"Excesos electoralistas"

El inicio de un año electoral hace que todas las iniciativas y pronunciamientos políticos se interpreten como acciones improvisadas de precampaña. El enredo urdido a la húngara por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, al anunciar el jueves la obligatoria exposición de las mujeres en proceso de interrumpir su embarazo a percibir señales de vida en el feto, desmentido ayer tardíamente por el presidente Alfonso Fernández-Mañueco, no solo dio lugar a que el Gobierno respondiera la tarde del domingo con un insólito requerimiento preventivo. Ha generado, además, una alarma de orden social e inquietud en torno a la atención que esa comunidad vaya a dar a las mujeres. Días antes, una intervención de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en la que se pronunció jocosamente sobre las consecuencias de la ley ‘solo sí es sí’ desató críticas generalizadas tratadas con desdén desde su Ministerio y Podemos, que llegaron a hablar de “bulo”. Hasta que Rodríguez acabó disponiéndose a pedir “todas las disculpas que sean precisas”, pero victimizándose a causa de una supuesta “manipulación”. Por su parte, la reforma del Código Penal que Pedro Sánchez no ha tenido reserva alguna en justificar por la necesidad de reconducir hacia el diálogo el conflicto en y “con” Cataluña no ha mostrado todos sus efectos judiciales ni sus derivadas políticas. Pero aflorarán antes de que comience la campaña oficial para los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo. Los argumentarios con los que los partidos inician el año electoral tienden a ahondar el abismo entre el bloque de investidura y el de las derechas. Pero no es casual que cada iniciativa o controversia destaque las diferencias entre socios o aliados. Toda propuesta o réplica partidaria nace en 2023 devaluada por su cariz electoralista, aunque sea más que dudosa su rentabilidad. Pero cabe exigir a los contendientes que no generen inquietud en los ciudadanos, que no den lugar a expectativas sin base, que no enconen el ambiente despreciando a los españoles en su derecho al voto.