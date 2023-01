Nuevo error en el diseño de las carrozas

Lamento profundamente las horas de trabajo, esfuerzo y dinero invertido en las nuevas carrozas pero se vuelven a equivocar. Las carrozas no son para los mayores son para los niños y las niñas que esperan con ilusión y alegría la llegada de los SSMM los Reyes pero desde una mentalidad de niño, de fantasía, de cuento.

Estas carrozas dan miedo, transmiten agresividad, tanto luchar en el cole enseñándoles valores contra ella, en definitiva todo lo contrario de lo que se pide en esta fiesta.

Serían idóneas para carnaval, el día del orgullo o el 4 de octubre, pero no para un desfile infantil lleno de emociones. Salidas de mentes de adultos, por lo que se ve seguidores de Juego de tronos o Leyendas de Narnia, no están a la altura del mundo infantil deseado. ¿Tan difícil es diseñar tres tronos donde realmente brille cada Rey Mago y no se difumine su figura por el horror animal que le precede?

Una lástima el gran esfuerzo y trabajo realizado para este desajustado resultado. Me fui a casa y disfruté en las verdaderas carrozas reales.