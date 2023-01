"Huelga de médicos"

Si algo le faltaba a la maltrecha situación de la sanidad navarra, el Sindicato Médico ha anunciado que va a adelantar la huelga indefinida al 1 de febrero ante la falta de respuesta y negociación con el Departamento de Salud. Afirma el sindicato que Salud está realizando “maniobras de distracción” para no abordar los problemas del colectivo, como las retribuciones y la sobrecarga. La crisis que sufre la Sanidad no es exclusiva de Navarra. Es cierto. Pero no lo es menos que, en los últimos años, la Comunidad foral ha retrocedido en las posiciones de privilegio que siempre había ostentando en una área tan sensible para los ciudadanos. Y el Plan de Acción de Atención Primaria que Salud vendió a bombo y platillo sigue sin dar frutos. La situación va de mal en peor, y va a exigir más esfuerzo y diálogo para tratar de alcanzar una solución. Y que los cambios que se puedan producir redunden para un mejor servicio y atención.