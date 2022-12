Diciembre negro por violencia machista

Tras el asesinato de cuatro mujeres por violencia de género en menos de 24 horas -una de ellas a punto de dar a luz- han saltado todas las alarmas en un mes negro, el de diciembre, con doce mujeres muertas. Este trágico escenario ha llevado al Ministerio de Igualdad a reunir por primera vez el comité de crisis previsto en la Conferencia Sectorial de Igualdad. La medida representa una señal de alerta, pero se requiere algo más, también una seria autocrítica. Los asesinatos de este mes confirman que los momentos del año en que la convivencia entre el agresor y la víctima se hace más inevitable incrementan los riesgos de que la violencia machista desemboque en lo peor. Precisamente el hecho de que la mayoría de esos casos responden a un patrón con episodios de violencia de género y denuncias anteriores obliga a tener en cuenta todas las circunstancias que acompañan a este tipo de crímenes. Y atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad a causa de limitaciones físicas, cognitivas o como resultado de adicciones; o como consecuencia de un sometimiento emocional, psicológico o material constatable que deriva en dependencia e indefensión. La alerta de diciembre ha venido a recordar que si bien a lo largo de 2022 se han atenuado estadísticamente los asesinatos machistas, la violencia de género sigue atormentando a tantas mujeres que no conviene bajar la guardia. Tarea para la que tanto el Gobierno central como los autonómicos e incluso los servicios locales, las distintas instancias judiciales y los cuerpos policiales, pero también el poder legislativo, deben centrarse sin dispersar su atención y la de la sociedad. Por legítimas que sean las propuestas y debates en torno a la identidad personal, no pueden hacer que el Ministerio de Igualdad, el Gobierno y el interés público acaben diluyéndose en empeños que no deberían orillar la importancia y la urgencia de la violencia contra las mujeres.