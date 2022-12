No es el maná

El presidente Sánchez lo vendió como si fuese el maná “progresista”. Entramos en 2023, año electoral, y el efecto de las ayudas tapan el problema de fondo, una inflación que empobrece y debilita. En realidad, lo que hace el Gobierno es devolver a los ciudadanos una parte de la recaudación extra lograda con el sacrificio de todos los españoles. Una de las medidas estrella, la eliminación del IVA de los alimentos básicos -la carne y el pescado deben ser productos secundarios- no estaría tan mal si para estas horas, la inflación no se hubiera comido cualquier beneficio -los huevos han pasado de 1,40 a 2,30; la pasta de 0,70 a 1,60; la leche, de 85 a 1,09 euros...-. Y llenar el depósito de gasolina, de un día para otro, nos va a costar 13 euros más. Así que ayudas sí, pero menos. La mejor ayuda sería que España dejara de ser el único país de la Unión Europea que no ha sido capaz de recuperar los niveles de riqueza anteriores a la pandemia.