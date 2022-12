El dinero de la lotería perdido en Artica ha vuelto con su dueño

Policía Foral con todo lo que pudo reunir para acreditar que era el propietario de los 570 euros en billetes encontrados por tres menores en una calle de la comarca de Pamplona en Nochebuena. Llevaba una fotocopia de cartografía del SITNA en la que había dibujado la ruta que siguió en el poteo de la tarde y en el posterior paseo con el perro. También un justificantes de cómo había cobrado ese mismo día en el Eroski media docena de décimos del 19.690, el número de la sociedad de su pueblo y que compartía con excompañeros de trabajo, número premiado con 120 euros en el sorteo de Navidad. Todo esto y más documentación para certificar que sí, que él era el propietario del dinero que el padre de una de las menores entregó en Nochebuena a la Policía Foral, que el lunes difundió el hallazgo para dar con su propietario. Tanto detalle ofreció ayer que los agentes no tuvieron duda: este jubilado de 63 años, vecino de la comarca y que pide anonimato, era su dueño. Alfredo se presentó ayer por la mañana en la oficina de denuncias de lacon todo lo que pudo reunir para acreditar que era elen billetes. Llevaba una fotocopia de cartografía del SITNA en la que había dibujado la ruta que siguió en el poteo de la tarde y en el posterior paseo con el perro. También un justificantes de cómo habíaese mismo día en el Eroski, el número de la sociedad de su pueblo y que compartía con excompañeros de trabajo, número premiado con 120 euros en el sorteo de Navidad. Todo esto y más documentación para certificar que sí, que él era el propietario del dinero que el padre de una de las menores entregó en Nochebuena a la Policía Foral, que el lunes difundió el hallazgo para dar con su propietario. Tanto detalle ofreció ayer que los agentes no tuvieron duda:

Alfredo tenía pocas esperanzas en recuperar el dinero. Por eso se mostraba ayer alegre y por eso ni se planteó presentar una denuncia cuando descubrió la pérdida. “Hice mala leche, era una faena gorda, pero lo di por perdido, no pensaba ni por el forro que iba a aparecer”, contaba. Y no solo apareció, sino que se dio la casualidad de que el padre de la niña que lo entregó a la Policía Foral es un sobrino de su hermana.

Nada de esto podía presagiar Alfredo el sábado cuando se pasó a cobrar el premio de la lotería. “Me jubilé y entre los excompañeros compartimos varios números. Yo compré varios de la sociedad del pueblo (en la cuenca de Pamplona) y tocó”. Son amigos de Pamplona, localidades de la cuenca, Vitoria, Bilbao y Zaragoza, así que el reparto no era fácil. A uno de los amigos le hizo un bizum con su parte, a otros dos les entregó el dinero en mano, otro es de lo que no quiere el dinero sino destinarlo a una buena comida... El resto del dinero viajaba en el bolsillo de Alfredo mientras poteaba con unos amigos por Artica, donde iba a cenar. Y sin que se diera cuenta en ese momento, el fajo de billetes se fue al suelo justo al salir de unos de los bares. 570 euros en total.

Tres menores de la localidad (dos de 11 años y una de 14) se encontraban por ahí cuando descubrieron todo ese dinero. Corrieron hacia el bar de enfrente, donde se encontraba el padre de una de ellas. “Llegaron muy alteradas y contaron que se habían encontrado un montón de dinero y que lo habían dado a la camarera del bar”, relataba ayer el progenitor. El padre fue para allí, habló con la trabajadora y contó el dinero. “Me pareció que era mucha pasta y decidimos llamar a la Policía Foral”. A las 20.40 horas del sábado, una patrulla de la policía se acercaba allí y se llevaba en depósito el dinero.

Para entonces, Alfredo aún no sabía que había perdido el dinero. Había terminado el poteo y había sacado a pasear al perro. No fue hasta el día siguiente, al mirar en los bolsillos, cuando descubrió que los había perdido. “La cartera la tenía, pero no había metido ahí los billetes porque los llevaba en el bolsillo.Para eso soy un poco desastre. Miré por todo y no aparecía. En el coche, en la cazadora, en los bolsillos... Lo di por perdido y me dije que si eso alguien ya saldría que lo tenía, no pensé en denunciar”.

TODOS LOS DETALLES

El lunes por la tarde, cuando consultaba las webs de los periódicos regionales, descubrió la noticia de que la Policía Foral buscaba el propietario “de una importante cantidad de dinero” encontrada en la comarca de Pamplona. “Pues puede que sea el mío”, pensó. Llamó a la policía y les preguntó si el dinero había aparecido en Artica. “La agente que me cogió el teléfono me dijo que no podía darme esa información. Le conté que había perdido el dinero y me preguntó por la cantidad, el fraccionamiento, el domicilio concreto... Y le conté la ruta que habíamos hecho de bares y con el perrico”.

Este martes por la mañana, con toda lo que pudo reunir para acreditar la pérdida, se presentó en la oficina. “Lo llevaba todo bien preparadico”. Suficiente para salir de la oficina de denuncias con el dinero perdido. También supo que tenía vínculo familiar con el hombre que lo había entregado. Ayer hablaron un momento por teléfono, pero Alfredo quiere reunirse con él y las chicas en persona. Para el padre de una de las menores, en esta historia también salen ganando ellas. “Lo hemos hablado todos los padres y coincidimos en que esto, como educación, les puede venir bien”.