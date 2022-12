Un cese que exige más explicaciones

El consejero de Desarrollo Rural, Mikel Irujo, señaló ayer en el Parlamento foral que la destitución de Pilar Irigoien, la directora gerente de la sociedad pública Sodena, el pasado mes de agosto, llegó tras conocerse “unos papeles” que constataban una posible negligencia y responsabilidad contable, “que incluso podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”. Una explicación que llegaba cuatro meses después del cese, ofrecida sin mayores concreciones, y hasta ahora desconocida por la mayoría parlamentaria. Porque en el momento de la destitución de la gerente de Sodena, el Gobierno justificó su salida por algunos incumplimientos en relación con la compra de las mascarillas durante la pandemia, la mayoría de las cuales siguen sin utilizarse en un almacén. Incumplimientos relacionados con la gestión, al haberse realizado la operación de compra por parte de Sodena sin la autorización del Ejecutivo foral. Y en ningún momento se aludió entonces a posibles aspectos de carácter penal. Hay que preguntarse por qué el Gobierno foral no había informado hasta ahora de la existencia de esos “papeles” a los que alude el consejero Irujo -sin más especificaciones- , según le había informado la consejera socialista Elma Saiz. Y por qué si había sospechas sobre algún tipo de delito no se puso en conocimiento de la Justicia. El Gobierno está obligado a dar más explicaciones ante la evidente falta de transparencia en este caso, y María Chivite no puede eludir la responsabilidad como si no fuese la presidenta del Ejecutivo foral, aunque sea de coalición. Con toda la razón, los grupos parlamentarios de Navarra Suma y de EH Bildu criticaron la ocultación al Parlamento de los motivos del cese de la gerente de Sodena y el silencio sobre una posible responsabilidad penal a la Justicia. Se da la paradoja de que cuantas más comparecencias informativas se celebran en la Cámara foral sobre el caso de las mascarillas, menos luz se arroja.